HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Sociedad

Senamhi advierte cambio en el clima ante nuevo evento meterologico desde el 8 de octubre: estas son las regiones afectadas

El Indeci también alerta sobre lluvias de moderadas a fuertes en Lima y 14 regiones del Perú del 8 al 10 de octubre, con potencial de granizo y nieve en la sierra.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alerta sobre lluvias de moderadas a fuertes en Lima y 14 regiones del Perú sierra. Foto: La República
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alerta sobre lluvias de moderadas a fuertes en Lima y 14 regiones del Perú sierra. Foto: La República

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advierte de precipitaciones de moderadas a fuerte intensidad en Lima y 14 regiones del Perú, de acuerdo con el Boletín Informativo N° 354-2025, entre los días miércoles 8 y el viernes 10 de octubre. Se prevé lluvias acompañadas de nieve, granizo y aguanieve en diversas zonas de la sierra del país.

El reporte de la entidad detalla que se espera la ocurrencia de granizo en áreas ubicadas sobre los 2800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades por encima de los 3900 metros, especialmente en la sierra central y sur del Perú. Asimismo, las precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Senamhi advierte que el pronóstico de lluvias cercanos a los 21 mm por día en la sierra norte, 14 mm por día en la sierra central y 17 mm por día en la sierra sur.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Lo descrito podría provocar saturación de suelos, deslizamientos y activación de quebradas. Indeci exhortó a las autoridades locales y a la población a mantenerse vigilantes y adoptar medidas preventivas.

PUEDES VER: Grave accidente en Comas: vehículo choca con moto policial y deja tres heridos cerca a la estación Belaunde del Metropolitano

lr.pe

¿Qué regiones serán afectadas por las precipitaciones?

  1. Lima
  2. Áncash
  3. Apurímac
  4. Arequipa
  5. Ayacucho
  6. Cajamarca
  7. Cusco
  8. Huancavelica
  9. Huánuco
  10. Junín
  11. La Libertad
  12. Lambayeque
  13. Pasco
  14. Piura
  15. Puno.

Conoce las recomendaciones de Indeci

Las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres, junto con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional y Local (COER y COEL), deberán asegurar respuestas rápidas ante posibles emergencias. El organismo de defensa civil recomienda a los ciudadanos alejarse de quebradas, laderas y riberas de ríos, reforzar los techos y canaletas de las viviendas, y evitar cruzar cursos de agua durante las lluvias intensas.

Asimismo, se recomienda a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución debido a la presencia de neblina, carreteras mojadas y zonas con baja visibilidad. Por último, el Indeci indicó que continúa en coordinación permanente con el Senamhi y las autoridades locales para monitorear las condiciones meteorológicas y brindar asistencia inmediata ante cualquier emergencia que pueda presentarse durante el periodo de vigencia del aviso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Senamhi alerta sobre neblina y fuertes vientos que afectarán la visibilidad en Lima y regiones de la costa desde este sábado

Senamhi alerta sobre neblina y fuertes vientos que afectarán la visibilidad en Lima y regiones de la costa desde este sábado

LEER MÁS
Alerta naranja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 59 horas, advierte Senamhi

Alerta naranja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 59 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
Días soleados continuarán los primeros días de octubre: en estos distritos se sentirá más calor, según Senamhi

Días soleados continuarán los primeros días de octubre: en estos distritos se sentirá más calor, según Senamhi

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo y le exige que envíe mensaje a colegas: "Me está pidiendo que nos alineemos"

Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo y le exige que envíe mensaje a colegas: "Me está pidiendo que nos alineemos"

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
Transportistas confrontan a presidente del Congreso, José Jerí, en reunión: "Necesitamos vivir"

Transportistas confrontan a presidente del Congreso, José Jerí, en reunión: "Necesitamos vivir"

LEER MÁS
Joven va de campamento a playa de Cañete y desaparece tras ingresar al mar: familia pide ayuda para encontrar su cuerpo

Joven va de campamento a playa de Cañete y desaparece tras ingresar al mar: familia pide ayuda para encontrar su cuerpo

LEER MÁS
¿Habrá paro el miércoles 8 de octubre, feriado nacional? Gremios de transportistas se pronuncian

¿Habrá paro el miércoles 8 de octubre, feriado nacional? Gremios de transportistas se pronuncian

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025