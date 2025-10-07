Senamhi advierte cambio en el clima ante nuevo evento meterologico desde el 8 de octubre: estas son las regiones afectadas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alerta sobre lluvias de moderadas a fuertes en Lima y 14 regiones del Perú sierra. Foto: La República

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advierte de precipitaciones de moderadas a fuerte intensidad en Lima y 14 regiones del Perú, de acuerdo con el Boletín Informativo N° 354-2025, entre los días miércoles 8 y el viernes 10 de octubre. Se prevé lluvias acompañadas de nieve, granizo y aguanieve en diversas zonas de la sierra del país.

El reporte de la entidad detalla que se espera la ocurrencia de granizo en áreas ubicadas sobre los 2800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades por encima de los 3900 metros, especialmente en la sierra central y sur del Perú. Asimismo, las precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Senamhi advierte que el pronóstico de lluvias cercanos a los 21 mm por día en la sierra norte, 14 mm por día en la sierra central y 17 mm por día en la sierra sur.

Lo descrito podría provocar saturación de suelos, deslizamientos y activación de quebradas. Indeci exhortó a las autoridades locales y a la población a mantenerse vigilantes y adoptar medidas preventivas.

¿Qué regiones serán afectadas por las precipitaciones?

Lima Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Junín La Libertad Lambayeque Pasco Piura Puno.

Conoce las recomendaciones de Indeci

Las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres, junto con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional y Local (COER y COEL), deberán asegurar respuestas rápidas ante posibles emergencias. El organismo de defensa civil recomienda a los ciudadanos alejarse de quebradas, laderas y riberas de ríos, reforzar los techos y canaletas de las viviendas, y evitar cruzar cursos de agua durante las lluvias intensas.

Asimismo, se recomienda a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución debido a la presencia de neblina, carreteras mojadas y zonas con baja visibilidad. Por último, el Indeci indicó que continúa en coordinación permanente con el Senamhi y las autoridades locales para monitorear las condiciones meteorológicas y brindar asistencia inmediata ante cualquier emergencia que pueda presentarse durante el periodo de vigencia del aviso.

