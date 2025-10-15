Un escolar de 17 años perdió la vida tras ahogarse en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, durante una sesión de fotos de promoción escolar. El joven, estudiante de quinto de secundaria del colegio Aichi Nagoya de Vitarte, fue arrastrado por una fuerte ola que lo mantuvo varios minutos dentro del mar antes de ser rescatado, según reportaron testigos.

Pese a los intentos de reanimarlo en la orilla y su posterior traslado en ambulancia hacia un centro de salud cercano, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento. La tragedia ha conmocionado profundamente a sus compañeros, familiares y a la comunidad educativa del colegio.

Alumno fallece en playa Agua Dulce durante una sesión de fotos para su promoción

Según se pudo conocer, varios estudiantes ingresaron al mar sin advertir la intensidad del oleaje. En cuestión de segundos, una fuerte corriente los arrastró hacia una zona más profunda. Tres escolares fueron sorprendidos por las olas; aunque dos de ellos lograron salir con ayuda, el tercero, un joven de 17 años, no pudo ser rescatado a tiempo. "Estaba dudando sobre si ir o no. En la mañana salió sin despedirse, solamente se fue y nada más", señalaron los padres de familia del menor.

"Los chicos se metieron al mar a mojarse los pies, y uno de ellos se hunde y jala a los demás. A los 10 minutos sale flotando (…) él es el que fallece. El tutor no fue con los padres de familia, solo fue la junta directiva y unos cuantos padres de apoyo", indicó una madre de familia para América TV.

El adolescente, el mayor de cinco hermanos, trabajaba en sus tiempos libres para apoyar económicamente a su familia. Sus padres acudieron a la Morgue de Lima para reconocer el cuerpo y cumplir con las diligencias correspondientes. "En las mañanas trabajaba en confección y en las tardes estudiaba. Él sustentaba sus gastos", recordaron.

Otros dos escolares resultaron afectados

Junto al estudiante fallecido, otros dos jóvenes también fueron arrastrados por el mar. Uno de ellos logró ser estabilizado y ya fue dado de alta, mientras que el otro permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según indicó el mencionado medio, bajo estricta observación médica. Su estado de salud continúa siendo delicado.

Los padres que acompañaban a los alumnos prestaron sus declaraciones a las autoridades, que han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del suceso. Hasta el momento, no se ha confirmado si existieron advertencias previas sobre las condiciones del mar o si se tomaron medidas preventivas.

Colegio lamenta el fallecimiento del menor

El colegio Aichi Nagoya emitió un comunicado expresando su pesar por la tragedia y ofreciendo acompañamiento psicológico a los alumnos y familiares afectados. La institución aclaró que la actividad en la playa no formaba parte del calendario escolar ni fue organizada oficialmente, sino que fue planificada por los propios estudiantes junto con algunos padres de familia.

Institución educativa emitió un comunicado lamentando el sensible fallecimiento del menor.

Canal de ayuda

