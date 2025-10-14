HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

El padre de familia comentó que los S/1.000 iban a ser destinados para los gastos médicos de su hija, pero encontró los billetes quemados entre sus pertenencias devastadas tras la tragedia en Pamplona Alta.

Padre de familia mostró como quedó los S/1.000 que había ahorrado para la operación de su hija tras tras quemarse en el incendio en SJM.
Padre de familia mostró como quedó los S/1.000 que había ahorrado para la operación de su hija tras tras quemarse en el incendio en SJM. | Foto: composición LR/TikTok

Un joven de San Juan de Miraflores se llevó una triste sorpresa tras revisar los restos de su vivienda, destruida por el incendio ocurrido en último 11 de octubre en Pamplona Alta. El fuego alcanzó más de 100 viviendas, dejando sin hogar a cientos de familiares. Entre los damnificados se encuentra un padre de familia quien perdió los S/1.000 que había ahorrado durante un largo periodo.

Según contó el joven, el dinero estaba destinado para operar de la vista a su menor hija. Sin embargo, debido a que el incendio alcanzó su vivienda, el fuego consumió los billetes que había guardado, medio que mantenía como su único ahorro para cubrir los gastos médicos de la menor.

PUEDES VER: Streamer Diealis se quiebra al hallar a extrabajadora entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: "Esperaba que venga, joven"

lr.pe

Ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados en el incendio en Pamplona Alta

Un video publicado en la cuenta de TikTok @pnzk.kick compartió la historia de un padre de familia. El joven, quien fue víctima del incendio en Pamplona Alta, llegó hasta uno de los puntos de ayuda instalados para los damnificados con la esperanza de recibir apoyo y víveres; sin embargo, cuando relató su situación, comentó que entre las pertenencias que perdió se quemaron los S/1.000 que había ahorrado para la operación de su hija.

Entre los bolsillos sacó los billetes quemados que pudo recuperar del incendio. "Lo tenía guardado en una caja. Tengo mi hija y eso era para su vistita", comentó el padre de familia. Ante esta situación, un vecino pidió a los representantes del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que se pronuncien y expliquen qué se puede hacer en este caso, ya que el dinero, aunque deteriorado, representa el esfuerzo de un padre que lo destinó al tratamiento médico de su menor.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

"A ver si el Banco se pronuncia. Igual a las personas del streaming. Si pueden venir hoy mañana para recuperar todo esto", comentó uno de los creadores de contenido.

Notas relacionadas
Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

LEER MÁS
Streamer Diealis se quiebra al hallar a extrabajadora entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: "Esperaba que venga, joven"

Streamer Diealis se quiebra al hallar a extrabajadora entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: "Esperaba que venga, joven"

LEER MÁS
Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

LEER MÁS
Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

LEER MÁS
Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comerciante arequipeña se disculpa con chef Giacomo Bocchio tras maltrato en mercado: “No tratamos así”

Comerciante arequipeña se disculpa con chef Giacomo Bocchio tras maltrato en mercado: “No tratamos así”

LEER MÁS
Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

LEER MÁS
Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

LEER MÁS
Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

LEER MÁS
Las mejores manualidades navideñas con reciclaje para decorar esta Navidad

Las mejores manualidades navideñas con reciclaje para decorar esta Navidad

LEER MÁS
Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Tendencias

Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Paraguaya en Estados Unidos queda en shock al ver cómo se almacena el huevo frito congelado y redes estallan: ''Pensé que eran gomitas''

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025