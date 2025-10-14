Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"
El padre de familia comentó que los S/1.000 iban a ser destinados para los gastos médicos de su hija, pero encontró los billetes quemados entre sus pertenencias devastadas tras la tragedia en Pamplona Alta.
Un joven de San Juan de Miraflores se llevó una triste sorpresa tras revisar los restos de su vivienda, destruida por el incendio ocurrido en último 11 de octubre en Pamplona Alta. El fuego alcanzó más de 100 viviendas, dejando sin hogar a cientos de familiares. Entre los damnificados se encuentra un padre de familia quien perdió los S/1.000 que había ahorrado durante un largo periodo.
Según contó el joven, el dinero estaba destinado para operar de la vista a su menor hija. Sin embargo, debido a que el incendio alcanzó su vivienda, el fuego consumió los billetes que había guardado, medio que mantenía como su único ahorro para cubrir los gastos médicos de la menor.
Un video publicado en la cuenta de TikTok @pnzk.kick compartió la historia de un padre de familia. El joven, quien fue víctima del incendio en Pamplona Alta, llegó hasta uno de los puntos de ayuda instalados para los damnificados con la esperanza de recibir apoyo y víveres; sin embargo, cuando relató su situación, comentó que entre las pertenencias que perdió se quemaron los S/1.000 que había ahorrado para la operación de su hija.
Entre los bolsillos sacó los billetes quemados que pudo recuperar del incendio. "Lo tenía guardado en una caja. Tengo mi hija y eso era para su vistita", comentó el padre de familia. Ante esta situación, un vecino pidió a los representantes del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que se pronuncien y expliquen qué se puede hacer en este caso, ya que el dinero, aunque deteriorado, representa el esfuerzo de un padre que lo destinó al tratamiento médico de su menor.
"A ver si el Banco se pronuncia. Igual a las personas del streaming. Si pueden venir hoy mañana para recuperar todo esto", comentó uno de los creadores de contenido.