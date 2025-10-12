La creadora de contenido quedó indignada por la cantidad de chaufa que le sirvieron en cada uno de los platos, en los que gastó S/1.100. | Foto: composición LR/TikTok

La creadora de contenido quedó indignada por la cantidad de chaufa que le sirvieron en cada uno de los platos, en los que gastó S/1.100. | Foto: composición LR/TikTok

Un masivo incendio arrasó con al menos 80 viviendas en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, y dejó cientos de familias damnificadas. Hasta el lugar llegaron más de 18 unidades de bomberos voluntarios que intervinieron para contener las llamas y evitar que el fuego se propague. Su labor no fue pasada por alto por la conocida tiktoker peruana Karolina Karley quien llegó al lugar del siniestro para brindar apoyo y comida a cada uno de los rescatistas.

Según los videos viralizados en TikTok, la creadora de contenido gastó un total de S/1.100 en 100 tappers de chaufa. Estos serían repartidos a los bomberos voluntarios que trabajaron para controlar el gigantesco incendio en Pamplona Alta. Sin embargo, su ayuda no salió como planeaba al percatarse de la cantidad de comida que le entregaron por cada plato.

Tiktoker peruana que gastó S/1.100 soles en 100 chaufas para bomberos del incendio de SJM, se indigna por cantidad de comida que le entregaron

Según menciona la joven tiktoker en una transmisión en vivo, acudió a un local cercano para realizar la compra de 100 platillos de chaufa y repartirlo a los bomberos que se encontraban aun trabajando en Pamplona Alta. Pese a su buena intención, se dio cuenta antes de repartir los alimentos de que la cantidad servida en cada táper era muy poca en comparación con el monto que había pagado por cada uno, lo que generó incomodidad en la influencer.

"¿Cómo nos van a dar esto? Hemos comprado chaufa y encima son para las personas que realmente lo necesitan y ¿cómo nos van a dar esto? Miren, ¿cómo nos van a entregar así el chaufa? Hemos comprado 100 platos. Hemos pagado S/1.100 y nos van a entregar así ese chaufa. Tú lo verás bastante, pero mira el perfil. Es una estafa de verdad. Y estaba S/11 (el plato) Esto es ser tacaño", se escucha decir a la creadora de contenido.

PUEDES VER:

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

El clip, publicado por la cuenta de TikTok @kay_revez, se ha vuelto viral en redes sociales, generando disgusto también entre los usuarios por el mal servicio del restaurante. "Eso se debe reclamar", "Ese chifa se pasó", "Que te devuelvan la diferencia en comida", "Si no pudieron cocinar bastante en tan poco tiempo deben decirlo y no hacer quedar mal", "Eso es estafa, se debe reclamar", "No es justo por lo que ella pagó con la cantidad que le dan", son algunos de los comentarios que se lee.