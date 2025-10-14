HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí
Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     
Tendencias

Tiktoker muestra cómo la ropa donada a víctimas del incendio en Pamplona Alta quedó regada en la calle: “Hay muchísima”

A través de una transmisión en vivo en TikTok, una usuaria quedó sorprendida al encontrar una gran cantidad de prendas que habían sido donadas a los damnificados del incendio en SJM, amontonadas y regadas por la calle.

Creadora de contenido peruana muestra cómo prendas donadas a damnificados por el incendio en SJM terminó regado en las calles.
Creadora de contenido peruana muestra cómo prendas donadas a damnificados por el incendio en SJM terminó regado en las calles. | Foto: composición LR/TikTok/@melinabendezulav

El gigantesco incendio que arrasó varias viviendas en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, dejó a cientos de familias damnificadas. Tras el fatal desastre, reconocidos influencers y personajes del mundo del streaming como Diealis, Zully, Mocca, Cristorata, entre otros, así como vecinos y voluntarios, acudieron hasta la zona con donaciones de alimentos, agua, colchas, colchones y prendas de vestir para apoyar a las personas afectadas.

Sin embargo, en los últimos días, nuevas imágenes se viralizaron en redes sociales al mostrar una gran cantidad de ropa donada abandonadas en la vía pública. Una joven tiktoker que acudió a la zona afectada de Pamplona Alta registró el panorama y expresó su indignación ante la situación.

PUEDES VER: Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

lr.pe

Tiktoker se indigna al ver que ropa donada a víctimas del incendio en SJM quedó regada en la calle

Mediante una transmisión en vivo en TikTok, una influencer peruana, que llegó hasta la zona afectada por el incendio en Pamplona Alta, mostró el momento en que encontró, en una de las calles del distrito, un cúmulo de prendas amontonadas y abandonadas. Según la joven, estas serían las vestimentas que ciudadanos y organizaciones habrían donado a los damnificados.

Asimismo, explicó que este no era el único lugar donde se podían ver las prendas de vestir regadas por la calle. "Muy mal como dejan eso. Yo iba a traer ropa también, pero voy a entregar a personas que yo conozco y sé que necesitan porque mira como dejan tirado. Abajo (en otra zona) también hay más. Hay muchísima", sentenció.

PUEDES VER: Streamer Diealis se quiebra al hallar a extrabajadora entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: "Esperaba que venga, joven"

lr.pe
Influencer Carlitos TV se pronuncia sobre situación en Pamplona Alta.

Influencer Carlitos TV se pronuncia sobre situación en Pamplona Alta.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Este no es el único caso. El reconocido influencer Carlitos TV compartió en sus redes sociales imágenes en las que se observa a personal de limpieza recogiendo las prendas abandonadas. Este hecho sería consecuencia de la presencia de un grupo de falsos damnificados que, según se reportó, se estarían aprovechando de la situación y causando desorden en la distribución de la ayuda.

Notas relacionadas
Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

LEER MÁS
Clausuran Rústica de Real Plaza Centro Cívico tras amago de incendio en chimenea

Clausuran Rústica de Real Plaza Centro Cívico tras amago de incendio en chimenea

LEER MÁS
Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

LEER MÁS
Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

LEER MÁS
Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comerciante arequipeña se disculpa con chef Giacomo Bocchio tras maltrato en mercado: “No tratamos así”

Comerciante arequipeña se disculpa con chef Giacomo Bocchio tras maltrato en mercado: “No tratamos así”

LEER MÁS
Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

LEER MÁS
Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

LEER MÁS
Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

LEER MÁS
Postulante llegó corriendo a San Marcos, se cayó y las puertas ya estaban cerradas: "No se logró"

Postulante llegó corriendo a San Marcos, se cayó y las puertas ya estaban cerradas: "No se logró"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 14 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Niño en México se hace viral por pedir dinero con foto de Lady Gaga: ''¿Y en qué hospital está la tía Gaga?''

Tendencias

Niño en México se hace viral por pedir dinero con foto de Lady Gaga: ''¿Y en qué hospital está la tía Gaga?''

Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

Tiktokers de Uganda se solidarizan con Agua Marina y les dedican baile de cumbia: "Lamentamos lo sucedido"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

Hugo de Zela jura como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gabinete de José Jerí

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025