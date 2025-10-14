Creadora de contenido peruana muestra cómo prendas donadas a damnificados por el incendio en SJM terminó regado en las calles. | Foto: composición LR/TikTok/@melinabendezulav

El gigantesco incendio que arrasó varias viviendas en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, dejó a cientos de familias damnificadas. Tras el fatal desastre, reconocidos influencers y personajes del mundo del streaming como Diealis, Zully, Mocca, Cristorata, entre otros, así como vecinos y voluntarios, acudieron hasta la zona con donaciones de alimentos, agua, colchas, colchones y prendas de vestir para apoyar a las personas afectadas.

Sin embargo, en los últimos días, nuevas imágenes se viralizaron en redes sociales al mostrar una gran cantidad de ropa donada abandonadas en la vía pública. Una joven tiktoker que acudió a la zona afectada de Pamplona Alta registró el panorama y expresó su indignación ante la situación.

Tiktoker se indigna al ver que ropa donada a víctimas del incendio en SJM quedó regada en la calle

Mediante una transmisión en vivo en TikTok, una influencer peruana, que llegó hasta la zona afectada por el incendio en Pamplona Alta, mostró el momento en que encontró, en una de las calles del distrito, un cúmulo de prendas amontonadas y abandonadas. Según la joven, estas serían las vestimentas que ciudadanos y organizaciones habrían donado a los damnificados.

Asimismo, explicó que este no era el único lugar donde se podían ver las prendas de vestir regadas por la calle. "Muy mal como dejan eso. Yo iba a traer ropa también, pero voy a entregar a personas que yo conozco y sé que necesitan porque mira como dejan tirado. Abajo (en otra zona) también hay más. Hay muchísima", sentenció.

Influencer Carlitos TV se pronuncia sobre situación en Pamplona Alta.

Este no es el único caso. El reconocido influencer Carlitos TV compartió en sus redes sociales imágenes en las que se observa a personal de limpieza recogiendo las prendas abandonadas. Este hecho sería consecuencia de la presencia de un grupo de falsos damnificados que, según se reportó, se estarían aprovechando de la situación y causando desorden en la distribución de la ayuda.