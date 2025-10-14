Clausuran Rústica de Real Plaza Centro Cívico tras amago de incendio en chimenea
El hecho se originó en el conducto de la chimenea, provocando llamas en la azotea del restaurante. Bomberos del Perú respondieron de inmediato al llamado de emergencia.
- Paro nacional este 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha
- Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"
Un amago de incendio registrado en el Centro Cívico de Lima generó alarma entre los visitantes y trabajadores de la zona la tarde de este martes. El incidente se originó en el local de la cadena de restaurantes Rústica, ubicado en el complejo comercial Real Plaza Centro Cívico, y movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), por lo que tuvo que ser clausurado de forma rápida. Al lugar llegaron dos unidades de Bomberos.
De acuerdo con el reporte de Defensa Civil, el siniestro se produjo por una inflamación en el conducto de la chimenea, lo que ocasionó la propagación de fuego hacia la azotea del establecimiento. La emergencia fue rápidamente controlada gracias a la intervención de los bomberos, quienes evitaron que las llamas se expandieran a otras áreas del centro comercial.
TE RECOMENDAMOS
SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Víctima del incendio en SJM pierde los ahorros de su vida tras siniestro: "Tenía S/1.200 y se ha quemado"
Clausuran local de Rústica en Real Plaza Centro Cívico
Tras las labores de verificación y evaluación de daños, las autoridades dispusieron la clausura temporal del local de Rústica, a fin de garantizar la seguridad del público y permitir las investigaciones correspondientes. No se reportaron heridos ni víctimas, aunque el incidente provocó momentos de tensión entre los clientes y trabajadores que fueron evacuados de manera preventiva. Usuarios lograron captar el momento del incidente.
Minutos después del amago inicial, se reportó otro foco de incendio en la misma zona del Real Plaza Centro Cívico, lo que motivó la llegada de dos unidades adicionales de bomberos. La situación fue controlada sin mayores complicaciones y se descartó que el fuego haya afectado otras tiendas o estructuras del recinto.
Inician investigaciones sobre amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico
Las autoridades municipales, junto con representantes de Defensa Civil y del centro comercial, realizarán una inspección técnica para determinar las causas exactas del incendio y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.