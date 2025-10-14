HOYSuscripcion LR Focus

Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional
Sociedad

Clausuran Rústica de Real Plaza Centro Cívico tras amago de incendio en chimenea

El hecho se originó en el conducto de la chimenea, provocando llamas en la azotea del restaurante. Bomberos del Perú respondieron de inmediato al llamado de emergencia.

Clausuran Rústica por amago de incendio en Centro Cívico. Foto: composición LR
Un amago de incendio registrado en el Centro Cívico de Lima generó alarma entre los visitantes y trabajadores de la zona la tarde de este martes. El incidente se originó en el local de la cadena de restaurantes Rústica, ubicado en el complejo comercial Real Plaza Centro Cívico, y movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), por lo que tuvo que ser clausurado de forma rápida. Al lugar llegaron dos unidades de Bomberos.

De acuerdo con el reporte de Defensa Civil, el siniestro se produjo por una inflamación en el conducto de la chimenea, lo que ocasionó la propagación de fuego hacia la azotea del establecimiento. La emergencia fue rápidamente controlada gracias a la intervención de los bomberos, quienes evitaron que las llamas se expandieran a otras áreas del centro comercial.

PUEDES VER: Víctima del incendio en SJM pierde los ahorros de su vida tras siniestro: "Tenía S/1.200 y se ha quemado"

Clausuran local de Rústica en Real Plaza Centro Cívico

Tras las labores de verificación y evaluación de daños, las autoridades dispusieron la clausura temporal del local de Rústica, a fin de garantizar la seguridad del público y permitir las investigaciones correspondientes. No se reportaron heridos ni víctimas, aunque el incidente provocó momentos de tensión entre los clientes y trabajadores que fueron evacuados de manera preventiva. Usuarios lograron captar el momento del incidente.

Minutos después del amago inicial, se reportó otro foco de incendio en la misma zona del Real Plaza Centro Cívico, lo que motivó la llegada de dos unidades adicionales de bomberos. La situación fue controlada sin mayores complicaciones y se descartó que el fuego haya afectado otras tiendas o estructuras del recinto.

Inician investigaciones sobre amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico

Las autoridades municipales, junto con representantes de Defensa Civil y del centro comercial, realizarán una inspección técnica para determinar las causas exactas del incendio y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.



