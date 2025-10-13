HOYSuscripcion LR Focus

Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Judicialidad

Juez de Flagrancia ordena prisión preventiva para investigado por robo con arma de fuego a tienda comercial

Medida es de carácter provisional y no se trata de una condena.

Yordan E.S. se encuentra internado en el Centro de Salud Materno Infantil. Fuente: Difusión.
Para garantizar la presencia de Yordan E.S. (21) en el proceso judicial que se le sigue por ser el presunto autor del delito de robo agravado, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Junior Ríos Olivos, ordenó su internamiento preventivo por nueve meses en el penal de Piura, mientras se defina su situación legal.

Esta decisión se dispuso tras el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, que se realizó de manera virtual, esto debido a que el investigado se encuentra internado en el Centro de Salud Materno Infantil de Castilla - Cesamica, con una herida de proyectil de arma de fuego.

De acuerdo a lo sustentado en audiencia por el representante del Ministerio Público, Yordan E.S. habría ingresado al local comercial ubicado en el asentamiento humano Los Medanos de Castilla, portando un arma de fuego con la que amenazó a los cajeros y sustrajo S/ 300. Asimismo, habría despojado de su teléfono celular a una pareja que se encontraba en el exterior del establecimiento.

Durante el hecho delictivo, una de las víctimas opuso resistencia y forcejeó con el presunto delincuente, producto de ello, el joven habría accionado el gatillo en dos oportunidades, hiriendo al atacante, quien logró huir a bordo de un automóvil.

Horas después, los agentes policiales fueron alertados del ingreso de un sujeto al Centro de Salud de Castilla, donde fue atendido por una lesión en el brazo causada por proyectil de arma de fuego (PAF) y por una posible fractura de húmero.

