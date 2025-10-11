Durante 47 años, Cantaritos de Oro ha sido una de las orquestas más respetadas del norte peruano. Nunca han estado involucrados en escándalos. Es más, han aportado muchos éxitos a la cumbia peruana y han recorrido el Perú y el mundo con su singular estilo. Sin embargo, Fidel Ayala Pingo, compositor y socio del grupo, demandó a la empresa de estafa, falsificación de documentos y violación de derechos de autor.

En conversación con La República, los hermanos Alfonso, Francisco y Raúl Ayala Pingo, quienes están a cargo de Cantaritos de Oro, se defendieron de las acusaciones de Fidel y aseguraron que quien realmente está cometiendo los delitos de estafa y falsificación de documentos es él, por lo que le han mandado diversas cartas notariales.

Cantaritos de Oro también enfrenta una demanda de estafa y derechos de autor presentada por Fidel Ayala Pingo, exintegrante del grupo. Foto: Sandy Carrión/La República

Hermanos Ayala Pingo lanzan acusaciones contra Fidel



Los actuales líderes de Cantaritos de Oro, que fue fundado en Bernal (Sechura) hace 47 años, expresaron su indignación contra Fidel Ayala Pingo por apropiarse de las redes sociales del grupo y por crear un grupo parecido al de ellos: Cantaritos de Oro de Fidel, lo que estaría generando confusión ante el público al haber dos grupos con el mismo nombre.

“Mi hermano está tomando el nombre de Cantaritos de Oro. Nosotros, como hermanos fundadores, estamos patentados ante Indecopi y tenemos todos los derechos. Nadie le va a dar razón a él, sino a nosotros, como dueños. Son 47 años de trayectoria musical”, comentó Francisco Ayala Pingo.

En tanto, Raúl expresó su preocupación por el respetable. “Es un engaño que se está haciendo a través de dos Cantaritos. El señor se está presentando con el nombre de Cantaritos de Oro de Fidel y esa confusión para el público no debe darse”, añadió molesto.

Hermanos Ayala Pingo le responden a Fidel



Semanas atrás, Fidel comentó para La República que él nunca quiso irse del grupo, pero uno de los integrantes lo desconoció como autor y socio del grupo; versión que fue desmentida por los hermanos Ayala Pingo. “Es mentira, a él nadie lo sacó del grupo. Por su propia voluntad salió, supuestamente, fue por una enfermedad. Pero, él seguía ganando igual, a pesar de que dejó de trabajar como casi año y medio”, aseguraron.

Por otro lado, los piuranos aseguraron de que ya había indicios de que Fidel se quería ir de Cantaritos de Oro porque armó su propio grupo. “Hasta allí normal porque cada uno tiene derecho a hacer lo que le conviene. Pero todo cambió cuando él, junto a su hijo, tomó poder de las redes sociales de la empresa. Y hora, ha tomado el nombre y el logo de la empresa. Él no tiene la documentación para que trabajen de esa manera”, relataron preocupados.

Hermanos Ayala Pingo tomarán acciones legales contra Fidel



Alberto Querevalú Castillo, asesor legal de la agrupación Cantaritos de Oro, aclaró que sus patrocinados han querido conciliar, sin embargo, no han encontrado buena voluntad por la otra parte. Por lo que tomarán acciones legales contra Fidel por violación a los derechos de autor, falsificación de documentos y publicidad engañosa.

“Lo que se quiere, en primer lugar, es que se respete la marca, que es un derecho de ellos como empresa. No es un derecho que sea solo de beneficio de una sola persona, como él ahora lo está haciendo. Y en segundo lugar, que se respete que el manejo de las plataformas digitales también debe ser patrimonializado y monetizado a favor de la empresa. Sin embargo, él lo está haciendo de manera absoluta, o sea, solo para él. Y eso es un aprovechamiento indebido, es una apropiación indebida de dinero que corresponde a la empresa”, explicó el letrado.

Desde su despacho, se le ha pedido a Fidel que sea honesto con la empresa y devuelva las claves de las redes sociales. También se le está exigiendo que no utilice el nombre de Cantaritos de Oro. En caso haga caso omiso, tomarán acciones penales. “Ya se ha iniciado una investigación penal y los delitos están acreditados, por lo que terminan en sanciones, que incluyen días-multa. Estamos hablando de tres o cuatro delitos y cada uno tiene una pena que en el Perú se suman. Y cuando las penas son superiores a 4 años, cabe la posibilidad de las penas efectivas. Nosotros no estamos eh queriendo que eso suceda, sin embargo, esa es la consecuencia que la ley dice”, advirtió Querevalú.

Asimismo, el letrado indicó que a nivel este administrativo, Indecopi también tiene sus sanciones como lo es la multa o la prohibición. “Son situaciones que su asesoría debería estarle informando, para que vea que el usar indebida una marca, trae consecuencias penales”, concluyó.

