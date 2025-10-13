HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Judicialidad

La Corte Superior de Justicia de Sullana continúa fortaleciendo el acceso a la justicia en la región

La justicia no se detiene en la Corte Superior de Justicia de Sullana.

La Corte Superior de Justicia de Sullana continúa fortaleciendo el acceso a la justicia en la región.
La Corte Superior de Justicia de Sullana continúa fortaleciendo el acceso a la justicia en la región.

⚖️ Justicia itinerante atendió de forma gratuita demandas de alimentos en Sapillica.
⚖️ Juzgados especializados dictaron prisión preventiva por delitos de corrupción y tocamientos indebidos.
⚖️Jueces y servidores judiciales participaron en talleres de lenguaje de señas.
⚖️Más de 50 sentenciados realizaron labores comunitarias en Talara.
⚖️ Además, se supervisan los avances del nuevo local judicial en Los Órganos.

#CorteDeSullana #JusticiaParaTodos #PoderJudicialDelPerú #ContenidoPatrocinado

Notas relacionadas
Juez de Flagrancia ordena prisión preventiva para investigado por robo con arma de fuego a tienda comercial

Juez de Flagrancia ordena prisión preventiva para investigado por robo con arma de fuego a tienda comercial

LEER MÁS
Prisión preventiva para investigado por extorsión

Prisión preventiva para investigado por extorsión

LEER MÁS
Garantizan seguridad del personal judicial para cumplir con sus funciones dentro del penal de Piura

Garantizan seguridad del personal judicial para cumplir con sus funciones dentro del penal de Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Prisión preventiva para investigado por extorsión

Prisión preventiva para investigado por extorsión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Judicialidad

Orientan a alumnos del colegio Manuel Muñoz Najar sobre consecuencias por delitos de violencia

Jueces del país exigen presupuesto para implementar justicia ambiental

Lucha contra la violencia a mujeres se plasmó en muestra fotográfica

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025