La Corte Superior de Justicia de Sullana continúa fortaleciendo el acceso a la justicia en la región
La justicia no se detiene en la Corte Superior de Justicia de Sullana.
⚖️ Justicia itinerante atendió de forma gratuita demandas de alimentos en Sapillica.
⚖️ Juzgados especializados dictaron prisión preventiva por delitos de corrupción y tocamientos indebidos.
⚖️Jueces y servidores judiciales participaron en talleres de lenguaje de señas.
⚖️Más de 50 sentenciados realizaron labores comunitarias en Talara.
⚖️ Además, se supervisan los avances del nuevo local judicial en Los Órganos.
#CorteDeSullana #JusticiaParaTodos #PoderJudicialDelPerú #ContenidoPatrocinado