Espectáculos

Irvin Saavedra, voz principal de Armonía 10, anuncia su retiro definitivo del grupo: “Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia”

Irvin Saavedra, quien fue uno de los mejores amigos de 'El Ruso', contó que se alejará de los escenarios porque necesita un respiro. “Hoy hago una pausa para volver más fuerte”, manifestó en su comunicado.

Irvin Saavedra se va de Armonía 10 después de nueve años. Fotos: Facebook/Irvin Saavedra.
Irvin Saavedra se va de Armonía 10 después de nueve años. Fotos: Facebook/Irvin Saavedra.

El cantante piurano Irvin Saavedra entristeció a su fanaticada al anunciar su retiro de Armonía 10, después de unos largos nueve años. El intérprete de ‘Serpiente’ aseguró que priorizará su bienestar y el de su familia y que espera regresar más recargado. Asimismo, se mostró agradecido con la orquesta por la oportunidad que le brindaron en todos esos años.

“Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable. Hoy hago público mi decisión de alejarme de los escenarios, será un hasta pronto, no un adiós. Hoy hago una pausa para volver más fuerte. Necesito un respiro… pero mi corazón siempre estará con ustedes”, expresó junto a su comunicado que publicó la noche del sábado 11 de octubre.

Irvin Saavedra se despidió de Armonía 10: "Esto no es un adiós, sino un hasta pronto". Foto: Facebook/Irvin Saavedra

Irvin Saavedra se despidió de Armonía 10: "Esto no es un adiós, sino un hasta pronto". Foto: Facebook/Irvin Saavedra

Irvin Saavedra promete volver a los escenarios

En sus redes sociales, el cantante que se convirtió en la voz principal de Armonía 10 se mostró agradecido por todo lo que logró con la agrupación que hace seis meses perdió a Paul Flores, quien fue uno de los mejores amigos de Irvin. “Llegó el momento de cerrar una etapa y despedirme de la familia de Armonía 10 de Piura. Ha sido un camino lleno de aprendizajes, alegrías y cariño. Cada canción, aplauso y momento vivido quedará en mi corazón como un recuerdo inolvidable”; dijo al inicio de su comunicado.

