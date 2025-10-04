HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Sociedad

Piura: dictan prisión preventiva a comisario y dos policías por presunta coima

Agentes de la PNP son investigados porque habrían solicitado S/5.000 a un ciudadano para devolverle su camioneta. Hechos se remontan a principios del 2025.

Policías investigados podrían recibir pena mayor a 5 años. Foto: Maribel Mendo - La República.
Policías investigados podrían recibir pena mayor a 5 años. Foto: Maribel Mendo - La República.

Escándalo en la Policía. Un juzgado anticorrupción dictó nueves meses de prisión preventiva contra el comisario de El Obrero y otros dos suboficiales de la PNP, a quien se les acusa de haber exigido una coima para devolver una camioneta. El hecho ocurrió en la provincia de Sullana, en Piura.

Fue el fiscal adjunto Harold Martínez Requena de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana quien sustentó elementos de convicción y logró que se declare fundado el requerimiento. De comprobarse el hecho investigado, los imputados podrían recibir una pena superior a los 5 años.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Investigan a policías por pedir soborno

De acuerdo al fiscal, el policía R.J.Ch.A. sería el presunto autor del del delito de cohecho pasivo, mientras que el comisario F.D.B.A. y el suboficial A.L.Ll.S. habrían actuado como cómplices. Ellos presuntamente solicitaron 5.000 soles para devolver una camioneta a un ciudadano.

Según lo expuesto por el representante del Ministerio Público, el pasado 10 de enero, los efectivos habrían intervenido una camioneta marca Dong Feng que presentaba orden de captura vigente por mantener una deuda pendiente con la empresa Santander Perú Consumo. Esto ocurrió a inmediaciones del lavadero "Auto Vip", en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui.

Posteriormente, el propietario del vehículo se habría presentado en la comisaría con la resolución judicial de levantamiento de la orden de captura, la carta de no adeudo y evidencia del pago; sin embargo, los efectivos se habrían negado a proceder conforme a ley.

Según el denunciante, los efectivos habían condicionado su devolución al pago de la coima, la cual habrían exigido reiteradas veces.

Notas relacionadas
Vehículo con cinco policías cae al río Mantaro en La Oroya: cuatro sobreviven y uno continúa desaparecido

Vehículo con cinco policías cae al río Mantaro en La Oroya: cuatro sobreviven y uno continúa desaparecido

LEER MÁS
Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

LEER MÁS
Así fue la expulsión de Matías Ozorio, operador de 'Pequeño J', hacia Argentina: fue trasladado con esposas en manos y pies

Así fue la expulsión de Matías Ozorio, operador de 'Pequeño J', hacia Argentina: fue trasladado con esposas en manos y pies

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: santa imagen sale de Las Nazarenas junto a miles de fieles tras levantada mundial

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: santa imagen sale de Las Nazarenas junto a miles de fieles tras levantada mundial

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

LEER MÁS
Aprueban modificación en el cambio de categorías en el pasaporte peruano: ¿qué significa y a quiénes aplican?

Aprueban modificación en el cambio de categorías en el pasaporte peruano: ¿qué significa y a quiénes aplican?

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Alianza Lima contra Alianza Universidad: el sorpresivo 11 de Néstor Gorosito para seguir con vida en el Torneo Clausura

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 4 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Sociedad

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: santa imagen sale de Las Nazarenas junto a cientos de fieles

Temblor HOY, 4 de octubre de 2025 en Perú, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: jóvenes vuelven a protestar contra Boluarte y el Congreso

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

Más tráfico que Vía Expresa: Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025