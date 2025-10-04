Piura: dictan prisión preventiva a comisario y dos policías por presunta coima

Escándalo en la Policía. Un juzgado anticorrupción dictó nueves meses de prisión preventiva contra el comisario de El Obrero y otros dos suboficiales de la PNP, a quien se les acusa de haber exigido una coima para devolver una camioneta. El hecho ocurrió en la provincia de Sullana, en Piura.

Fue el fiscal adjunto Harold Martínez Requena de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana quien sustentó elementos de convicción y logró que se declare fundado el requerimiento. De comprobarse el hecho investigado, los imputados podrían recibir una pena superior a los 5 años.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Investigan a policías por pedir soborno

De acuerdo al fiscal, el policía R.J.Ch.A. sería el presunto autor del del delito de cohecho pasivo, mientras que el comisario F.D.B.A. y el suboficial A.L.Ll.S. habrían actuado como cómplices. Ellos presuntamente solicitaron 5.000 soles para devolver una camioneta a un ciudadano.

Según lo expuesto por el representante del Ministerio Público, el pasado 10 de enero, los efectivos habrían intervenido una camioneta marca Dong Feng que presentaba orden de captura vigente por mantener una deuda pendiente con la empresa Santander Perú Consumo. Esto ocurrió a inmediaciones del lavadero "Auto Vip", en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui.

Posteriormente, el propietario del vehículo se habría presentado en la comisaría con la resolución judicial de levantamiento de la orden de captura, la carta de no adeudo y evidencia del pago; sin embargo, los efectivos se habrían negado a proceder conforme a ley.

Según el denunciante, los efectivos habían condicionado su devolución al pago de la coima, la cual habrían exigido reiteradas veces.