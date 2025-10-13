HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos incendios dejan en la calle a 16 familias en Piura

Siniestros se produjeron en la tarde y noche de este último domingo en los distrito de Veintiséis de Octubre y Castilla.


Damnificados indicaron que el fuego se extendió rápidamente.
Damnificados indicaron que el fuego se extendió rápidamente.

Dos siniestros en los distritos de Veintiséis de Octubre y Castilla, en la región Piura, dejaron como saldo 16 familias en la calle. Damnificados solicitan el apoyo de la población y las autoridades para poder reponerse de la enorme pérdida.

lr.pe

La primera tragedia se produjo en horas de la tarde de este domingo 12 de octubre, en el sector conocido como Ampliación La Molina en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Las llamas se extendieron rápidamente entre las casas de material rústico, arrasando con 13 viviendas. Trascendió que ninguna persona resultó herida a causa del siniestro.

Hasta el lugar llegó personal de defensa civil de la municipalidad distrital para proveer de alimentos, abrigos y utensilios básicos, así como calaminas y triplay a lo afectados por el incendio.

Viviendas quedaron reducidas a cenizas.

Viviendas quedaron reducidas a cenizas. Foto: cortesía.

Daños en Castilla

Cecilia Viera contó que el incendio empezó pasadas las 10 p.m. del último domingo en su vivienda ubicada en la calle Lo Ángeles. En este lugar vivían un total de ocho personas, tanto de su familia como de la de su hija. Según la damnificada, la causa tras el siniestro sería una hervidora que quedó enchufada.

"Estábamos acostados durmiendo. El fuego avanzo rápidamente y no hubo opción de sacar nada. Solo pudimos salir mi hijo y yo. Mis demás hijos se encuentran de peregrinos (en Ayabaca) y se van a encontrar con esta triste situación", sostuvo apenada la madre de familia.

lr.pe

Viera señaló que necesitan de un lugar para pernoctar, ya que ha quedado en la calle. Ha perdido tanto sus pertenecías personales como animales que criaba para vender y ahorros.

Cabe señalar que, junto a la casa de Cecilia Viera, hay un segundo domicilio, propiedad de la adulta mayor Carmen Casas (71 años), quien vive sola y ahora carece de los medios básicos para sobrevivir.

