Desde el penal Ancón I donde presos El jorobado y JJ salían llamadas extorsivas

“Si no paga, muere, plata o plomo”, así son las llamadas que reciben cientos de comerciantes, transportistas, microempresarios, profesionales y hasta amas de casa, víctimas de extorsiones, por parte de delincuentes desde las cárceles del país.

Y como si fuera poco, no solo los chantajean con acabar o dañar su negocio, sino que les advierten de atentar contra ellos o alguien de su familia.

El martes último, agentes del Instituto Nacional Penitenciario realizaron un operativo en el penal Ancón I, como respuesta a los actos extorsivos que se organizan desde las cárceles. Se revisó exhaustivamente los pabellones 8 y 2, en los que se encuentran recluidos Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado y Yojairo Arancibia Sevillano, alias JJ, sindicado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo.

Durante la revisión efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), se incautó celulares y cargadores, así como dispositivos de señal WiFi marca Starlink de última generación, aparatos usados para organizar actos criminales que tanto daño hacen a los transportistas.

Se revisaron los comedores, patio, duchas y servicios higiénicos, así como las celdas. Además, se realizó la revisión corporal a los internos, tal como lo establece el protocolo de seguridad.

Las autoridades penitenciarias dieron cuenta de lo incautado a la Policía Nacional del Perú, así como al Ministerio Público.

Orlando Zárate, dueño de una tienda comercial en Independencia, dice que ha tenido que soportar amenazas desde llamadas y mensajes de texto y de audio.

Dijo que denunció su caso ante la policía y que efectivamente hubo patrullaje en su sector, pero cuando los efectivos se retiraron los extorsionadores volvieron y lo hirieron con armas de fuego.

San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, San Martín de Porres y Los Olivos son los distritos donde está la gente más atemorizada de recibir alguna de esas llamadas.

Los responsables de estos ataques son grupos o bandas que se ponen cuanto nombre se les ocurre para poder extorsionar a sus víctimas, eso sí, con arma en mano apuntando a sus negocios y lanzando tiros de advertencia. Así, se han ido adueñando no solo de las tiendas sino de barrios.

Quien creería que detrás de esos muros anchos, pisos de cemento y vigilancia de 24 horas se encuentran los aparatos de donde salen las llamadas, las órdenes y piden plata. Solo basta de un celular para atemorizar a sus víctimas, y lo hacen sin esconderse porque igual ya están detenidos.

“Usted decide hermano, si usted quiere que le levante la tienda a plomo, se la queme o quiere ver si su hija paga las consecuencias fue otro delos mensajes”.

De enero a setiembre ya son más de 20 mil denuncias por extorsión en el país.

Hay que tener en cuenta, que estás extorsiones no sólo van de voz a voz, de hecho, las redes sociales son las principales fuentes abastecedoras de datos para estos ladrones, pues el uso de las aplicaciones como Facebook, Instagram, TikTok, e incluso el registro de la Cámara de Comercio pueden ser un peligro para el chantaje.