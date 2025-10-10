HOYSuscripcion LR Focus

Desde el penal Ancón I donde presos El jorobado y JJ salían llamadas extorsivas

Policía y Fiscalía analizan celulares hallados en los pabellones 8 y 2 donde están recluidos Adam Smith Lucano Cotrina y Yojairo Arancibia Sevillano, mano derecha de El Monstruo. Aparte de celulares se halló dispositivos de señal WiFi de última generación, usados para organizar actos criminales

Requisa fue realizada en dos pabellones del penal Ancón I.
Requisa fue realizada en dos pabellones del penal Ancón I.

“Si no paga, muere, plata o plomo”, así son las llamadas que reciben cientos de comerciantes, transportistas, microempresarios, profesionales y hasta amas de casa, víctimas de extorsiones, por parte de delincuentes desde las cárceles del país.

Y como si fuera poco, no solo los chantajean con acabar o dañar su negocio, sino que les advierten de atentar contra ellos o alguien de su familia.

El martes último, agentes del Instituto Nacional Penitenciario realizaron un operativo en el penal Ancón I, como respuesta a los actos extorsivos que se organizan desde las cárceles. Se revisó exhaustivamente los pabellones 8 y 2, en los que se encuentran recluidos Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado y Yojairo Arancibia Sevillano, alias JJ, sindicado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo.

Durante la revisión efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), se incautó celulares y cargadores, así como dispositivos de señal WiFi marca Starlink de última generación, aparatos usados para organizar actos criminales que tanto daño hacen a los transportistas.

Se revisaron los comedores, patio, duchas y servicios higiénicos, así como las celdas. Además, se realizó la revisión corporal a los internos, tal como lo establece el protocolo de seguridad.

Las autoridades penitenciarias dieron cuenta de lo incautado a la Policía Nacional del Perú, así como al Ministerio Público.

Orlando Zárate, dueño de una tienda comercial en Independencia, dice que ha tenido que soportar amenazas desde llamadas y mensajes de texto y de audio.

Dijo que denunció su caso ante la policía y que efectivamente hubo patrullaje en su sector, pero cuando los efectivos se retiraron los extorsionadores volvieron y lo hirieron con armas de fuego.

San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, San Martín de Porres y Los Olivos son los distritos donde está la gente más atemorizada de recibir alguna de esas llamadas.

Los responsables de estos ataques son grupos o bandas que se ponen cuanto nombre se les ocurre para poder extorsionar a sus víctimas, eso sí, con arma en mano apuntando a sus negocios y lanzando tiros de advertencia. Así, se han ido adueñando no solo de las tiendas sino de barrios.

Quien creería que detrás de esos muros anchos, pisos de cemento y vigilancia de 24 horas se encuentran los aparatos de donde salen las llamadas, las órdenes y piden plata. Solo basta de un celular para atemorizar a sus víctimas, y lo hacen sin esconderse porque igual ya están detenidos.

“Usted decide hermano, si usted quiere que le levante la tienda a plomo, se la queme o quiere ver si su hija paga las consecuencias fue otro delos mensajes”.

De enero a setiembre ya son más de 20 mil denuncias por extorsión en el país.

Hay que tener en cuenta, que estás extorsiones no sólo van de voz a voz, de hecho, las redes sociales son las principales fuentes abastecedoras de datos para estos ladrones, pues el uso de las aplicaciones como Facebook, Instagram, TikTok, e incluso el registro de la Cámara de Comercio pueden ser un peligro para el chantaje.

