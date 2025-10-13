HOYSuscripcion LR Focus

Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Judicialidad

Prisión preventiva para investigado por extorsión

El investigado habría cobrado S/ 1,000 a un comerciante para no atentar contra su vida y la de su familia en Piura.

Luis T.V.M. estaría vinculado a una organización criminal liderada por "el trujillano". Fuente: Difusión.
La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo Chinchay, a pedido del Ministerio Público, dictó la medida de prisión preventiva contra Luis T.V.M. (24), quien viene siendo investigado por el presunto delito de extorsión agravada y tenencia ilegal de municiones.

Según el Ministerio Público, el investigado estaría vinculado a la organización criminal liderado por alias “el trujillano”, habiendo cobrado el cupo de S/ 1 000 soles a cambio de no atentar contra la vida de un adulto mayor y de sus familiares, quien se dedica al comercio en Piura.

