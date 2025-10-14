HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo va el paro nacional del 15 de octubre? Desvíos, puntos de concentración, horarios en Lima y otras regiones

Transportistas, universitarios, comerciantes y demás gremios acatarán un nuevo paro a nivel nacional este 15 de octubre. Conoce a continuación los horarios, desvíos y qué rutas seguirán los grupos convocados en Lima y regiones.

¿Cómo va el paro de este 15 de octubre?
¿Cómo va el paro de este 15 de octubre? | Sebastián Blanco Salazar | La República

Este 15 de octubre se realizará una nueva jornada de movilizaciones en Lima y regiones. La 'Generación Z' convocó a gremios, colectivos y ciudadanía en general a tomar las calles de Lima luego del atentado sufrido por la agrupación Agua Marina durante un concierto en Chorrillos. Más tarde, con la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, reafirmaron su posición.

Sin embargo, tal como se mencionó, diferentes regiones del norte y sur país se concentrarán en distintos puntos y también saldrán a marchar este miércoles 15 de octubre, entre ellas, se encuentran La Libertad, Piura y Puno.

Desvíos y horarios por paro de este 15 de octubre

Hasta el momento, las instituciones competentes como la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no han anunciado la modificación de desvíos o modificaciones en su ruta. Sin embargo, recomendaron a la ciudadanía mantenerse atenta a sus canales oficiales ante cualquier imprevisto. En este sentido, a continuación se detallan los horarios de corredores, Metropolitano y el Metro de Lima y Callao.

Metropolitano:

  • Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
    Las estaciones principales, como Naranjal, Central y Matellini, operarán normalmente. La ATU recomendó a los usuarios salir con anticipación ante posibles demoras por congestión vehicular.

Corredores Complementarios:

  • Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
    Estos servicios continuarán sus rutas regulares, aunque podrían presentarse desvíos temporales por el desplazamiento de manifestantes.

Metro de Lima y Callao (Línea 1):

  • De lunes a sábado: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
  • Domingos y feriados: de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.
    Los trenes mantendrán su frecuencia habitual de 6 a 10 minutos, dependiendo del horario.

Puntos de concentración en Lima y regiones este 15 de octubre

Los colectivos que participarán en la movilización del 15 de octubre en Lima y Callao han definido varios puntos de concentración. La Asociación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI) se reunirá en el frontis de la UNI, mientras que la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) lo hará en la puerta 2 de la universidad, para luego dirigirse hacia la Plaza Dos de Mayo, donde se prevé una concentración general.

Por su parte, la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama) ha convocado una preconcentración en el parque Cánepa, en La Victoria. Además, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) se concentrará en la Casa del Maestro, ubicada en el jirón Camaná 550, desde donde se desplazarán por el Centro de Lima.

En el sur, la ciudad de Juliaca (Puno) será uno de los focos principales, con una movilización organizada por el Comité Colegiado de Organizaciones que partirá desde la plaza de armas. En Huancayo, la ciudadanía se concentrará en el estadio Mariscal Castilla para luego desplazarse por la calle Real, con demandas vinculadas a la inseguridad y el rechazo al Congreso y al gobierno actual.

En el norte, Trujillo reunirá a colectivos juveniles, feministas, universitarios y gremios laborales en la plazuela El Recreo, desde donde marcharán hacia la plaza Mayor. En Piura, la convocatoria será en la plazuela Merino, respaldada por agrupaciones como la Red de Juventudes, Piura Convoca, colectivos ambientales y feministas.

Hora de inicio del paro de 15 de octubre en Lima y regiones

En Lima y Callao, las movilizaciones del paro nacional están previstas para iniciar desde las primeras horas de la mañana del miércoles, como en el caso de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama), a las 8:00 a.m. Grupos como la Asociación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI) realizará una movilización desde su frontis a las 3:00 p.m. En este mismo horario, Sutep convocó a sus afiliados en la Casa del Maestro. En tanto, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) convocó a una preconcentración a las 2:00 p.m., en la puerta dos de la universidad, para dirigirse a la plaza Dos de Mayo a las 4:00 p.m.

En regiones, las manifestaciones también están convocadas para el miércoles 15 de octubre, con horarios variados según cada localidad. En la ciudad de Juliaca (Puno), las organizaciones convocadas por el Comité Colegiado iniciarán su protesta desde las 9:00 a. m. En Huancayo, se ha fijado una concentración a las 4:00 p. m., mientras que en Trujillo, colectivos juveniles, feministas y gremiales han programado su encuentro a las 4:30 p. m. Finalmente, en Piura, la convocatoria impulsada por diversas organizaciones sociales está prevista para las 5:00 p. m.

