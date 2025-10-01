HOYSuscripcion LR Focus

Días soleados continuarán los primeros días de octubre: en estos distritos se sentirá más calor, según Senamhi

Distritos como La Molina y San Juan de Lurigancho, ubicados al este de la capital, experimentarán incrementos de 4 a cinco grados. Luego de la fecha establecida regresaría la nubosidad.

Senamhi pronostica brillo solar en Lima tras inicio de primavera. Foto: composición LR
Senamhi pronostica brillo solar en Lima tras inicio de primavera. Foto: composición LR

Lima ha venido registrando días más soleados en el inicio de la primavera, una condición que continuará durante los primeros días de octubre, según explicó la ingeniera Raquel Loayza, especialista en meteorología de Senamhi. La experta detalló que hasta temperaturas ligeramente elevadas en varios distritos de la capital, especialmente en los que se ubican hacia el este.

No obstante, el panorama cambiará a partir del 5 de octubre, cuando el ingreso de vientos del sur incremente la cobertura nubosa, lo que reducirá las horas de sol hasta el 9 de octubre. “Estos vientos pueden alcanzar niveles moderados e incluso fuertes en algunos sectores costeros, lo que ocasionará una disminución de la temperatura y mayor nubosidad”, precisó Loayza.

La especialista recalcó que la variabilidad de las condiciones climáticas responde a la transición estacional de la primavera, época en la que se combinan cielos despejados con episodios de neblina y brisa marina. Además, recordó que en la sierra de Lima ya se están registrando precipitaciones de diversa intensidad, aunque estas no alcanzan directamente la zona costera.

¿Cuáles son los distritos que tendrán más brillo solar?

En cuanto a los distritos más impactados por el brillo solar, Loayza mencionó que los ubicados en el este de Lima serán los más calurosos, debido a su lejanía del mar y menor influencia de la brisa costera. Entre ellos destacan La Molina, Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y Chaclacayo, donde se espera un incremento de entre 4 y 5 grados respecto a los distritos cercanos al litoral.

En contraste, las zonas costeras como Miraflores, Barranco, Chorrillos y San Miguel mantendrán temperaturas más moderadas, aunque con presencia de “solana”, es decir, periodos en los que el sol logra asomarse entre la nubosidad parcial.

Finalmente, Loayza señaló que hacia el 10 de octubre se espera una ligera mejora, con retorno gradual de mayores horas de brillo solar en toda la capital.

¿Cómo cuidarse de los rayos solares?

En cuanto a la radiación ultravioleta, se estima que se ubique en un rango alto, con valores considerados entre ''moderado'' y ''extremadamente alto''. ''En la costa, dependiendo de la cobertura nubosa, puede estar entre 5 y 11 puntos del índice UV. En la región andina suelen ser más altos, entre 9 y 14, y en la Amazonía entre 8 y 11'', indican expertos del Senamhi. Esto significa que se deberán reforzar medidas de protección, como uso de bloqueador, lentes oscuros y sombreros.

