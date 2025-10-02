HOYSuscripcion LR Focus

Alerta naranja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 59 horas, advierte Senamhi

El Senamhi emitió una alerta naranja para Lima y otras 9 regiones ante un pronosticado aumento de vientos de moderada a fuerte desde el 4 hasta el 6 de octubre.

Senamhi emite alerta naranja por fuertes vientos en la costa peruana
Senamhi emite alerta naranja por fuertes vientos en la costa peruana | Composición LR | Foto: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para Lima y otras regiones de la costa peruana ante un posible aumento de la velocidad del viento, que podría variar de moderada a fuerte durante esta semana. Por ello, recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno y tomar las precauciones necesarias en las zonas afectadas.

A través del aviso Nº 348, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó que, entre el sábado 4 y el lunes 6 de octubre, este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como una disminución de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en áreas cercanas al litoral durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

TE RECOMENDAMOS

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Lima, Arequipa, La Libertad y más regiones en alerta naranja por lluvias y descargas eléctricas

lr.pe

Senamhi: estas regiones serán afectadas por los fuertes vientos

Senamhi informó que el aviso se encuentra vigente por 59 horas, del 4 al 6 de octubre, debido a un aumento en la velocidad de los vientos en la costa, que podría variar de moderada a fuerte intensidad. Las regiones que se verían más afectadas son:

  • Áncash
  • Arequipa
  • Callao
  • Ica
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Moquegua
  • Piura
  • Tumbes

PUEDES VER: De frío intenso y lloviznas a horas con brillo solar: así cambiará el clima el fin de semana en Lima, según Senamhi

lr.pe

Pronóstico del tiempo en la costa peruana, según Senamhi

Senamhi informó que entre el 4 y 6 de octubre se registrará un incremento en la velocidad del viento en diversas zonas de la costa peruana.

El sábado 4 de octubre se esperan vientos con velocidades aproximadas de 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 35 km/h en la costa de Ica.

El domingo 5 de octubre, los vientos alcanzarán alrededor de 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 38 km/h en la costa de Ica.

El lunes 6 de octubre, se prevén vientos de aproximadamente 32 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 35 km/h en la costa de Ica.

