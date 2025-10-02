Alerta naranja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 59 horas, advierte Senamhi
El Senamhi emitió una alerta naranja para Lima y otras 9 regiones ante un pronosticado aumento de vientos de moderada a fuerte desde el 4 hasta el 6 de octubre.
- ¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios
- Paro de transportistas hoy 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para Lima y otras regiones de la costa peruana ante un posible aumento de la velocidad del viento, que podría variar de moderada a fuerte durante esta semana. Por ello, recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno y tomar las precauciones necesarias en las zonas afectadas.
A través del aviso Nº 348, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó que, entre el sábado 4 y el lunes 6 de octubre, este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como una disminución de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en áreas cercanas al litoral durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
TE RECOMENDAMOS
Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios
PUEDES VER: Lima, Arequipa, La Libertad y más regiones en alerta naranja por lluvias y descargas eléctricas
Senamhi: estas regiones serán afectadas por los fuertes vientos
Senamhi informó que el aviso se encuentra vigente por 59 horas, del 4 al 6 de octubre, debido a un aumento en la velocidad de los vientos en la costa, que podría variar de moderada a fuerte intensidad. Las regiones que se verían más afectadas son:
- Áncash
- Arequipa
- Callao
- Ica
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Piura
- Tumbes
PUEDES VER: De frío intenso y lloviznas a horas con brillo solar: así cambiará el clima el fin de semana en Lima, según Senamhi
Pronóstico del tiempo en la costa peruana, según Senamhi
Senamhi informó que entre el 4 y 6 de octubre se registrará un incremento en la velocidad del viento en diversas zonas de la costa peruana.
El sábado 4 de octubre se esperan vientos con velocidades aproximadas de 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 35 km/h en la costa de Ica.
El domingo 5 de octubre, los vientos alcanzarán alrededor de 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 38 km/h en la costa de Ica.
El lunes 6 de octubre, se prevén vientos de aproximadamente 32 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 35 km/h en la costa de Ica.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.