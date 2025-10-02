El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para Lima y otras regiones de la costa peruana ante un posible aumento de la velocidad del viento, que podría variar de moderada a fuerte durante esta semana. Por ello, recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno y tomar las precauciones necesarias en las zonas afectadas.

A través del aviso Nº 348, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó que, entre el sábado 4 y el lunes 6 de octubre, este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como una disminución de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en áreas cercanas al litoral durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

TE RECOMENDAMOS Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

Senamhi: estas regiones serán afectadas por los fuertes vientos

Senamhi informó que el aviso se encuentra vigente por 59 horas, del 4 al 6 de octubre, debido a un aumento en la velocidad de los vientos en la costa, que podría variar de moderada a fuerte intensidad. Las regiones que se verían más afectadas son:

Áncash

Arequipa

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Tumbes

Pronóstico del tiempo en la costa peruana, según Senamhi

Senamhi informó que entre el 4 y 6 de octubre se registrará un incremento en la velocidad del viento en diversas zonas de la costa peruana.

El sábado 4 de octubre se esperan vientos con velocidades aproximadas de 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 35 km/h en la costa de Ica.

El domingo 5 de octubre, los vientos alcanzarán alrededor de 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 38 km/h en la costa de Ica.

El lunes 6 de octubre, se prevén vientos de aproximadamente 32 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 35 km/h en la costa de Ica.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.