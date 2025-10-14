HOYSuscripcion LR Focus

Francis Allison, el alcalde ausente en reunión con presidente José Jerí: "Es un acto de sujeción (...) Han tonteado a mis colegas"

El alcalde de Magdalena del Mar cuestionó que el acta firmada por 35 burgomaestres de Lima Metropolitana ha sido un acto de sujeción hacia el presidente José Jerí y que la reunión solo ha servido para legitimarlo en el poder.

Alcaldes de Lima Metropolitana firmaron acta en encuentro con el presidente José Jerí.
Alcaldes de Lima Metropolitana firmaron acta en encuentro con el presidente José Jerí. | Jose Cerdan/Sebastián Blanco/La República | Composición La República

No se sumó. El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, se pronunció sobre su ausencia en la reunión de alcaldes metropolitanos con el presidente José Jerí. En entrevista para La República, el burgomaestre cuestionó que sus colegas hayan firmado un acta que no precisa acciones concretas para combatir la inseguridad ciudadana. Mencionó que dicho encuentro ha servido para legitimar a Jerí en el poder.

"Es un acta de sujeción de los alcaldes al presidente", señala Allison sobre el documento firmado durante la mañana de este martes 14 de octubre. Dicho documento contempla cuatro puntos en materia de seguridad ciudadana, entre las que destacan evaluar el estado de emergencia, municipalización de funciones municipales, entrega de armas ilegales, uso de chalecos en motos lineales, y más.

Francis Allison cuestiona acta firmada

Para Allison, la reunión sostenida hoy no demuestra acciones concretas para la lucha contra la delincuencia: "¿Qué acuerdos tienen que ver con el apoyo del Ejecutivo? No hay. Los han tonteado a mis colegas. No hay ningún pronunciamiento que disponga de recursos. Lamentablemente, ha sido un gesto político, a pesar de que mis colegas han ido de buena fe".

Cuestionó que José Jerí continúe en la presidencia pese a los cuestionamientos que pesan sobre él y que sus pares destaquen el liderazgo del presidente en el punto final del acta. "Es lamentable que mis colegas hayan permitido que se les utilice de esa manera. Si era una reunión de seguridad ciudadana, debió centrarse en eso y no en el reconocimiento de él como quien debe quedarse en el cargo".

Allison califia acta firmada como 'sujeción' al nuevo presidente José Jerí. Foto: Difusión

Tras un análisis, Allison sostuvo que las propuestas carecen de viabilidad y muchas de ellas no han tenido efecto cuando se aplicaron. Hizo hincapié en la declaratoria de emergencia a nivel nacional y el toque de queda, pues solo a nivel focalizado se demostró que ha sido ineficaz. Añadió que la propuesta de municipalizar las funciones policiales sería difícil con un gobierno que se va en apenas 9 meses.

Otros pedidos que presentaron los burgomaestres al presidente Jerí es el uso obligatorio de chalecos naranja en motocicletas y la circulación de una sola persona en ese tipo de vehículos; así como dar amnistía para la entrega de armas ilegales en un plazo de 30 días, planteado por Renzo Reggiardo. "¿Por qué tomar decisiones que se ha evidenciado que no funciona? ¿Quién en su sano juicio puede creer que si sacamos una norma para que los asesinos entreguen su arma van a ir corriendo a entregarlas? No respetan la vida, no van a respetar la ley.

¿Qué alcaldes participaron en la reunión con José Jerí?

  • Alcalde de Surco, Carlos Bruce
  • Alcalde de Miraflores, Carlos Canales
  • Alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman.
  • Alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa.
  • Alcalde de San Luis, Ricardo Pérez.
  • Alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo
  • Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.
  • Alcalde San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado.
  • Alcalde de Chaclacayo, Sergio Antonio Baigorria
  • Alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga
  • Alcalde San Martín de Porres, Hernán Cifuentes
  • Alcalde de Ate, Franco Vidal
  • ⁠Alcalde de Santa Anita, Olimpo Alegría
  • ⁠Alcalde de Ancón, Samuel Daza
  • Alcalde de Santa Rosa, George Robles
  • Alcalde de Comas, Ulises Villegas
  • Alcalde de San Bartolo, August Carbajal
  • Alcalde de Lurigancho - Chosica, Oswaldo Vargas
  • Alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez
  • Alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza
  • Alcalde de Breña, Luis de la Mata
  • Alcaldesa Pueblo Libre, Mónica Tello
  • Alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas
  • Alcalde Pachacamac, Enrique Cabrera
  • Alcalde de Surquillo, Cintia Loayza
  • Alcalde de La Molina, Diego Uceda
  • Alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez
  • Alcalde de Pucusana, Juan Cuya
  • Alcalde de VES, Guido Iñigo
  • ⁠Alcalde San Miguel, Eduardo Bless
  • ⁠Alcalde de SJM, Delia Castro
  • Alcalde de El Agustino, Richard Soria
  • ⁠Alcalde de La Victoria, Rubén Cano
  • Alcalde de Santa María del Mar, Alberto Monteverde
  • Alcalde de San Borja, Marco Álvarez

