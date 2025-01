El actual alcalde de Magdalena, Francis Allison, se pronunció contra la observación del Gobierno de Dina Boluarte, a la ley que busca restituir la detención preliminar, alegando que lo único que buscaría la presidenta de la República es terminar su mandato hasta el año 2026, mientras apoya a sus aliados involucrados en casos de corrupción.

"Seamos claros, para la presidenta del Perú la seguridad no le interesa. La vida de ustedes que me ven y de la familia que aman no le interesa a la señora presidenta. Lo que le interesa a ella es durar hasta el 28 de julio de 2026 y, mientras tanto, ayudar a sus 'amiguitos', como en este caso que no haya detención preliminar", sentenció Allison en entrevista para Willax.

En esa línea, también arremetió contra el Congreso, a la cual calificó como una institución que aprueba normas que insultan a la vida y patria de los peruanos. "El Congreso ha hecho más de una norma a favor de la delincuencia como la del crimen organizado, que ya se ratificó, pero que ha tenido efectos lamentables porque no olvidemos que la ley sí es retroactiva cuando beneficia al procesado o al condenado", añadió.

Por otro lado, el alcalde precisó que el actual gobierno no está invirtiendo correctamente en la PNP para combatir el crimen organizado. Puso como ejemplo la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, la cual estaría funcionando con tecnología atrasada y con pocos equipos operativos.

También, comentó que en una reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le expresó su disgusto por la entrega de autos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) a la Policía. "Los carros del Pronabi son carros usados, incautados básicamente a gente que llevaba droga en esos carros", explicó Francis Allison, para luego añadir que la mejor forma de combatir la delincuencia es a través de "la inversión de cientos de miles de millones de soles para mejorar la tecnología de la PNP".

Francis Allison renuncia al partido Alianza para el Progreso

El pasado 2 de enero, el alcalde de Magdalena envió su renuncia al presidente del partido político Alianza para el Progreso, César Acuña. La dimisión se dio en medio del escándalo de la presunta red de prostitución que habría operado en el Congreso y que habría estado liderada por Jorge Torres Saravia, quien trabajo como asesor de Luis Valdez, mano derecha de César Acuña.

"Por medio de la presente me dijo a usted (César Acuña) para presentar, de conformidad a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y lo dispuesto en la Resolución N° 0045-2024-JNE, mi renuncia como militante afiliado al Partido Político Alianza para el Progreso", se puede leer en el oficio.