El alcalde de Magdalena, Francis Allison, declaró ante la prensa que no descarta postular a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones y explicó los motivos de su renuncia a Alianza para el Progreso, argumentando que la visión del partido no es la misma que él tiene. Cabe recordar, que Allison renunció a la militancia en APP, en medio de acusaciones relacionadas a la presunta red de proxenetismo que operaría en el Congreso de la República y que habría sido liderado por Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, personaje muy cercano al partido de César Acuña.

"Claramente yo puedo decir que la visión de país que tiene APP no concuerda con la mía (...) he manifestado mi disconformidad con el apoyo del partido al cual pertenecía, apoyo absoluto, al Gobierno de turno. Ningún partido puede decir yo no interpelo, yo no censuro, yo no vaco", explicó criticando la falta de fiscalización en el Legislativo.

Asimismo, Allison dejó en claro que el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, no debió seguir en el cargo después que se dieron a conocer las denuncias del programa alimentario Qali Warma (hoy Wasi Mikuna) que dieron a conocer la calidad de la comida que se les daba a los niños, a la cual calificó de "basura". Por otro lado, no descartó postular a la alcaldía de Lima y se siente preparado.

"No me niego a conversar con otros partidos políticos, ni me niego, obviamente, a postular a la alcaldía de Lima. Es un cargo para el cual me siento absolutamente preparado", dijo a la prensa.

Francis Allison reitera que Isabel Cajo no fue asaltada

El alcalde Francis Allison, ratificó que Isabel Cajo, implicada en el caso de una presunta red de prostitución en el Congreso, no habría sido asaltada. "La señorita Cajo si no es esa persona, entonces no estuvo ahí, porque hemos revisado los videos horas antes y horas después y no hay ningún asalto en el lugar donde la señorita dice haber sido asaltada", concluyó.

Cabe recordar, que según Cajo, el pasado 27 diciembre, cuando se encontraba realizando un paseo a su mascota en el distrito de Magdalena, fue asaltada por un sujeto que le arrebató el celular. Ella declaró en una entrevista que dice la verdad, esto tras los videos publicados por la municipalidad que desmienten el supuesto hecho al no observarse lo que manifiesta.

"Debo informar a las autoridades, y especialmente a la Municipalidad de Magdalena, que no he faltado a la verdad. La persona que aparece en la grabación no soy yo. Lamento profundamente las tergiversaciones que se han generado en torno a mí. Solo pido, por favor, que dejen de atacarme. Ya no más burlas, no merezco lo que estoy viviendo. Todo esto es muy injusto, por favor", declaró la señorita Cajo en aquella oportunidad.