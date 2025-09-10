HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sociedad

Conoce al genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en Nueva York: "Dejé el colegio a los 11 años"

El científico peruano David Requena Anicama, ingresó a la UNI y a la UNMSM, pero terminó inclinándose por la Decana de América en la carrera de Genética y Biotecnología. Hoy desarrolla terapias contra el cáncer en la Universidad de Nueva York, junto a reconocidos premios nobel.

Conoce David Requena, el genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en la Universidad de Nueva York:
Conoce David Requena, el genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en la Universidad de Nueva York: | Foto: composición LR/ctivitae/RockerfellerUniversity

Cuando era niño era tan listo que sus profesores lo aprobaron con 20 en toda la secundaria para prepararlo para representar al Perú en las olimpiadas internacionales de matemáticas, donde obtuvo medallas de oro, plata y bronce hasta en cinco ocasiones. Ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pero por cosas del destino terminó inclinándose por la Decana de América y especializándose en Genética y Biotecnología.  

Con más de una década en Estados Unidos, su carrera científica se consolidó en instituciones de élite como la Universidad de Johns Hopkins, el MIT y la Universidad de Nueva York (NYU). Hoy, además de ser presidente de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional, donde contribuye a que el Perú tenga visibilidad en los congresos más importantes del mundo en este campo, trabaja en proyectos pioneros de detección y desarrollo de vacunas contra el cáncer junto a galardonados con el Premio Nobel de Medicina.

PUEDES VER: Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

¿Quién es el doctor David Requena Anicama?

David Requena Anicama nació en Lima y creció en el distrito de Breña. Criado por su madre, quien también se hizo cargo de sus abuelos y sus tías, encontró desde pequeño una afinidad natural por las matemáticas y las ciencias al revisar los libros que encontraba en casa. “Me ponía a leer historias de matemáticos porque veía a mi abuelito que leía periódicos o leía sus libros de electrónica. Veía a mis tías estudiando y yo quería hacer eso también. Agarraba cualquier libro que hubiera y me ponía a leer y me di cuenta de que las matemáticas se me hacían muy fácil”, señaló en conversación con La República.

Al ingresar al colegio, el director de la escuela notó que su examen de aptitud era perfecto y que era capaz de repetir hasta 25 números en orden inversa. Según señaló para este medio, arrojó un puntaje de 189 en su último examen de coeficiente intelectual durante la adolescencia. Ello le permitió ser reclutado por la academia Trilce, que lo preparó para representar al Perú en olimpiadas internacionales de matemáticas desde los 11 hasta los 15 años. Durante aquel tiempo, dejó el colegio y culminó la secundaria con las más altas calificaciones.

El mismo centro de estudios le pidió que postule a la UNI y la UNMSM, ingresando con honores. Aunque inicialmente tenía planeado estudiar ingeniería electrónica, inspirado en su abuelo que era técnico en electrónica, una toma de la universidad que se prolongó por ocho meses lo llevó a cursar el primer ciclo en la por entonces nueva carrera de Genética y Biotecnología, a la cual solo había ingresado por sugerencia de su academia.

“Me dijeron que era una carrera nueva y les interesaba tener un primer puesto en esa carrera (…). Había llevado un curso de primer ciclo y me atrajo bastante que no sabía nada de biología porque me habían formado principalmente para entrar a la UNI. Era un reto y ahí me di cuenta de que me encantaba la ciencia. Dije, voy a llevar más cursos ahí y cuando empecé a llevar el curso entero dije ya no puedo volver, esto es lo que quiero hacer. Me dediqué por completo a ella y dejé la UNI”, recordó Requena y confesó que enfrentó la resistencia de su familia por abandonar una carrera que tenía campo laboral y era bien pagada.

David Requena graduado de la UNMSM. Foto: Andina.

David Requena graduado de la UNMSM. Foto: Andina.

El despegue hacia los Estados Unidos

En la UNMSM, Requena encontró un mentor decisivo, el profesor Walter Cabrera, quien lo animó a mirar más allá del ámbito local y a estudiar cursos internacionales de biología y bioinformática de universidades como el MIT.

“Me cambió por completo la mentalidad porque yo aspiraba a acabar mi carrera, trabajar en Perú, ser un profesional y soñaba de repente con ser profesor universitario en Perú. Él me dijo que estaba para mucho más y me hacía llevar las clases online que daban en el MIT de biología, dar los exámenes y leer libros científicos. Entonces, llevaba los cursos de San Marcos sabiendo de que iba a tratar y a un nivel más avanzado, ponía en problemas a los profesores porque llegaba muy actualizado y me daban la libertad de no ir a todas las clases”, sostuvo.

La vida de David Requena tomó un giro crucial en su etapa universitaria, cuando ganó un premio internacional en un evento al que asistió el destacado científico mexicano Carlos Castillo, quien fue asesor de Barack Obama y ganador en tres ocasiones de la medalla nacional de ciencia en Estados Unidos. A pesar de que recibió la invitación para estudiar un doctorado en la Universidad Estatal de Arizona, tuvo que declinar la oferta por dificultades personales —entre ellas, ser padre a los 18 años y luchar por la custodia de su hija—.

Sin embargo, sus aspiraciones académicas lo llevaron a cursar una maestría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que le ofrecía un sueldo y le ayudaba a sostenerse económicamente mientras trabajaba en una farmacéutica y ayudaba al doctor Mirko Zimic a dictar algunos cursos. “Ahí es donde me meto más en bioinformática y en salud pública”, reveló.

Uno de sus estudiantes lo animó a postular a un doctorado en el exterior y el científico Robert Gilman de la Universidad Johns Hopkins terminó por convencerlo, tras ofrecerle ir a Estados Unidos, trabajar para él y en esos meses postular para estudiar un doctorado. Logró ingresar a Johns Hopkins, al MIT y a diversas instituciones, pero cuando decidió inclinarse por la primera opción, recibió una carta de la Universidad de Rockerfeller, conocida como la casa de los premios nobel al albergar tantos premios nobel en medicina, interesada en su caso.

Buscar la cura para el cáncer

En la Universidad de Rockerfeller realizó su doctorado, donde conoció a su siguiente mentor, Sanford Simon, quien lo unió con Günter Blobel y Charles Rice, ambos laureados con el Nobel, para desarrollar diferentes estudios. Posteriormente, en Nueva York, Requena se integró al laboratorio de Simon en la Universidad de Nueva York, donde ha participado en proyectos clave contra el cáncer.

Uno de sus trabajos más significativos consistió en el estudio de un raro tumor hepático que afectaba a adolescentes. Junto a su equipo, en colaboración con la Universidad de Harvard, desarrolló modelos animales, identificó mutaciones y evaluó más de 5,000 fármacos aprobados, logrando resultados que devolvieron la esperanza a pacientes en estado crítico; entre ellos, a la hija de Simon que padecía esta enfermedad. “Esa es una historia de cómo un descubrimiento básico, desde no saber nada de un tumor, puede terminar en una solución real para los pacientes”, explicó.

Paralelamente, mantiene un firme compromiso con el desarrollo científico en el Perú. En 2019 fundó la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional, institución que organiza congresos y brinda formación avanzada a bajo costo. Bajo su liderazgo, el país fue elegido este 2025 por primera vez como sede del congreso mundial de la International Society for Computational Biology (ISCB), un hito que traerá al Perú alguna de las mentes más brillantes del mundo y colocará al país en el mapa de la ciencia global.

