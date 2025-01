Alcalde Francis Allison contradice a Isabel Cajo sobre robo de su celular en Magdalena: “Los videos no mienten”

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, contradijo a la extrabajadora del Congreso Isabel Cajo y aseguró que en su distrito no se ha reportado ningún robo en la zona en la que ella afirmó que le sustrajeron el celular. El burgomaestre insistió, durante una entrevista a Exitosa, en que los archivos de las cámaras de vigilancia no muestran un asalto.

"Magdalena del Mar tiene el mejor sistema de videovigilancia de todo el Perú, funciona. Si alguien dice que le robaron en Magdalena, nosotros vamos a revisar los videos. La señorita Cajo, si no es esa persona, entonces no estuvo ahí", declaró.

Los videos, de acuerdo con Francis, han sido revisados a detalle y no se ha reportado ningún robo, por lo que Isabel Cajo puede ni siquiera haber estado en la zona.

"Hemos revisado los videos horas antes y después y no hay ningún asalto en el lugar que la señorita dice haber sido asaltada. La señorita Cajo ni nadie ha sido asaltado ese día, en esa zona, en ese cruce. Los videos no mienten", precisó la autoridad municipal.

Asimismo, deslizó que la afirmación de robo podría provenir con el objetivo de que las autoridades encargadas del caso Torres Saravia no revisen su celular. "Evidentemente, hay mucha gente investigada y tiene temor de lo que puede haber en su teléfono", sentenció el alcalde.

Isabel Cajo insiste en que sí le robaron el celular en Magdalena

Lo declarado por el burgomaestre contradice la versión de Cajo, quien aseguró que sí fue víctima de robo en el distrito de Magdalena el pasado 27 de diciembre, luego de que un sujeto — según su denuncia en la comisaría de distrito — le arrebatara su teléfono mientras paseaba a su mascota. En una entrevista para un medio local, que "no ha faltado a la verdad" luego que el municipio publicara los videos de las cámaras de seguridad en que el que no se aprecian los hechos denunciados.

"Debo informar a las autoridades, y especialmente a la Municipalidad de Magdalena, que no he faltado a la verdad. La persona que aparece en la grabación no soy yo. Lamento profundamente las tergiversaciones que se han generado en torno a mí. Solo pido, por favor, que dejen de atacarme. Ya no más burlas, no merezco lo que estoy viviendo. Todo esto es muy injusto, por favor", enfatizó Isabel Cajo.

Sin embargo, a pesar de que Cajo Salvador resaltó que ella no es la persona que aparece en las imágenes difundidas, la municipalidad dirigida por Francis Allison ratificó que "no existió ningún incidente contra ella ni contra ninguna persona en la fecha señalada".