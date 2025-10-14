Bebé recién nacido fue abandonado en Chiclayo: "Fue encontrado debajo de un árbol"

La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a un bebé recién nacido que había sido abandonado en una calle del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, Lambayeque. El bebé fue hallado dentro de una caja de cartón que permaneció varias horas en el lugar antes de la llegada de los agentes policiales, según testigos.

Efectivos de la Unidad de Emergencias de Chiclayo de la PNP brindaron los primeros auxilios al menor y lo trasladaron de inmediato al Hospital Regional de Lambayeque. En el centro médico, los doctores diagnosticaron un cuadro de sepsis neonatal, una infección grave del torrente sanguíneo, y actuaron para estabilizarlo.

"Lo estamos nutriendo con fórmula materna y, en estos momentos, lo tenemos en una incubadora", señaló un galeno del hospital.

Policía investigará el caso del bebe abandonado en Chiclayo

La PNP ha informado que, por el momento, no se logró identificar a la persona responsable de abandonar al recién nacido en la vía pública. Según los vecinos, la caja donde se halló al bebé permaneció varias horas en el lugar antes de la llegada de los agentes.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que rodean este lamentable hecho.

