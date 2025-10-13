Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar en las Elecciones Generales de 2026, según Reniec. Foto: composiciónLR/Andina/Reniec

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar en las Elecciones Generales de 2026, según Reniec. Foto: composiciónLR/Andina/Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que el plazo para actualizar los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI) está por concluir. Esta etapa resulta decisiva, ya que su cierre marcará la elaboración final del padrón electoral que definirá quiénes podrán votar en las próximas Elecciones Generales de abril de 2026.

Debido al incremento de ciudadanos que buscan regularizar su situación documentaria, Reniec anunció la ampliación del horario de atención en sus principales sedes de Lima Metropolitana. La medida busca facilitar los trámites pendientes y evitar complicaciones al momento de emitir el voto.

Cierre de padrón electoral: ¿hasta cuándo puedo actualizar el DNI, según Reniec?

El organismo nacional reiteró que la actualización del DNI solo podrá realizarse hasta el martes 14 de octubre, fecha en la que se procederá al cierre oficial del padrón electoral 2026, base de datos que será utilizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para organizar los comicios presidenciales.

Para facilitar este proceso, Reniec habilitó atención extendida en cinco sedes clave de Lima Metropolitana, que estarán operativas hasta la medianoche del martes:

Av. Nicolás de Piérola N.º 545, Centro de Lima (junto al exhotel Crillón).

Av. Ernesto Diez Canseco 230, Miraflores.

Av. San Luis 1673, San Borja.

Calle Los Andes 486, Independencia.

Jr. Talara 130, Jesús María.

Estas oficinas cuentan con mayor capacidad operativa y están enfocadas en atender trámites como cambio de domicilio, corrección de datos, actualización de fotografía o renovación por caducidad del DNI.

Además, Reniec recordó que los ciudadanos también pueden gestionar sus trámites a través de su portal web oficial o en agencias móviles habilitadas en distintos puntos del país.

¿Cómo saber si tengo que actualizar mi DNI?

La verificación de la vigencia del DNI es un procedimiento sencillo. Basta con revisar la fecha de emisión impresa en el documento físico, justo debajo del encabezado respectivo. Si esa fecha indica una validez anterior al 13 de octubre de 2025, el documento ya no está vigente y debe renovarse. En el caso del DNI electrónico (DNIe), la validación puede hacerse también a través de la página web de Reniec.

El organismo identificó que aún existen alrededor de 100 mil jóvenes que siguen portando el DNI amarillo de menor de edad, a pesar de haber alcanzado la mayoría de edad. En estos casos, la actualización al DNI azul o al DNI electrónico resulta obligatoria para poder figurar correctamente en el padrón.

Reniec informó que en las últimas elecciones municipales más de 50 mil domicilios fueron corregidos por inconsistencias en la información proporcionada por los ciudadanos. Estos errores, aunque comunes, pueden afectar la ubicación del local de votación asignado, motivo por el cual el ente exhorta a realizar las correcciones dentro del plazo establecido.

Los trámites permitidos hasta el cierre del padrón del martes 14 de octubre son: