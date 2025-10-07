HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Los agentes de seguridad intentaron reanimar al menor con maniobras de RCP mientras llegaba el personal médico, pero lamentablemente, no pudieron salvarlo.

El menor de 7 meses falleció tras llegar de emergencia a la Clínica Internacional. Foto: Composición LR
El menor de 7 meses falleció tras llegar de emergencia a la Clínica Internacional. Foto: Composición LR

El pasado domingo 5 de octubre, un hecho trágico sucedió en el Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico, pues un bebé de apenas 7 meses perdió la vida tras caer desde el barandal del segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico. De acuerdo a fuentes policiales de la comisaría de Alfonso Ugarte, el menor falleció en la clínica internacional tras ingresar por emergencia.

Las imágenes muestran a los agentes de seguridad intentando reanimar al menor con maniobras de RCP, mientras esperaban al personal médico. Pese a los intentos por salvarlo, el bebé perdió la vida en presencia de sus padres, quienes quedaron conmocionados por lo sucedido. Según contaron los testigos, el hecho sucedió repentinamente, dejando a las decenas de comensales en incertidumbre mientras alertaban al personal de seguridad.

Grave accidente en Comas: vehículo choca con moto policial y deja tres heridos cerca a la estación Belaunde del Metropolitano

lr.pe

Bebé fallece tras caer desde el segundo piso en Real Plaza Centro Cívico

El trágico suceso tomó por sorpresa a los presentes en el Real Plaza Centro Cívico. Inicialmente, los testigos señalaron que el bebé cayó sobre el pavimento del patio de comidas, lo que provocó que los comensales gritaran y alertaran al personal de seguridad. Ante ello, las circunstancias del hecho aún se mantienen en investigación.

En las imágenes difundidas, una testigo indicó que el menor no pudo resistir, mientras sus padres presenciaban el hecho. "Una señora comenzó a gritar y el bebé estaba inconsciente", "se lo llevaron a la clínica", fue lo que señalaron algunos comensales. Al cierre de esta nota, ni el centro comercial, ni la empresa de seguridad han emitido un pronunciamiento sobre el hecho.

