El pasado domingo 5 de octubre, un hecho trágico sucedió en el Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico, pues un bebé de apenas 7 meses perdió la vida tras caer desde el barandal del segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico. De acuerdo a fuentes policiales de la comisaría de Alfonso Ugarte, el menor falleció en la clínica internacional tras ingresar por emergencia.

Las imágenes muestran a los agentes de seguridad intentando reanimar al menor con maniobras de RCP, mientras esperaban al personal médico. Pese a los intentos por salvarlo, el bebé perdió la vida en presencia de sus padres, quienes quedaron conmocionados por lo sucedido. Según contaron los testigos, el hecho sucedió repentinamente, dejando a las decenas de comensales en incertidumbre mientras alertaban al personal de seguridad.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Bebé fallece tras caer desde el segundo piso en Real Plaza Centro Cívico

El trágico suceso tomó por sorpresa a los presentes en el Real Plaza Centro Cívico. Inicialmente, los testigos señalaron que el bebé cayó sobre el pavimento del patio de comidas, lo que provocó que los comensales gritaran y alertaran al personal de seguridad. Ante ello, las circunstancias del hecho aún se mantienen en investigación.

En las imágenes difundidas, una testigo indicó que el menor no pudo resistir, mientras sus padres presenciaban el hecho. "Una señora comenzó a gritar y el bebé estaba inconsciente", "se lo llevaron a la clínica", fue lo que señalaron algunos comensales. Al cierre de esta nota, ni el centro comercial, ni la empresa de seguridad han emitido un pronunciamiento sobre el hecho.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.