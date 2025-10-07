Judith Tereza Cuba Lara, la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se negó a pagar S/2 y llamó a siete colegas para detener al chofer, tiene dos denuncias por agresión, según reveló Panamericana. Una de ellas data de 2014, cuando tenía 21 años, y, según el programa, la agente policial amenazó con un arma de fuego a un sujeto que se encontraba con la madre de la oficial. Además, la reportera del canal mencionó que en 2024, Judith tiene una denuncia por agredir a una mujer embarazada. "Habría propinado patadas en el vientre", añadió.

Como se recordará, según testigos, la suboficial abordó el bus acompañada de familiares y exigió que todos quedaran exentos de pagar, a pesar de que la ley solo reconoce el pase libre para efectivos en servicio y de manera personal. El chofer, identificado como José Manuel Villafuerte, se negó a aceptar la solicitud, lo que provocó una acalorada discusión que paralizó el recorrido del vehículo y generó incomodidad entre los pasajeros.

Chofer fue liberado tras incidente con policía y publica video en redes sociales hablando del incidente

Tras ser liberado después de pasar 24 horas detenido, el conductor que protagonizó el incidente con la suboficial de la Policía difundió un video en redes sociales en el que cuestionó el proceder de la agente. Según su versión, la policía no mostró su carné para acreditar su condición, a pesar de que —asegura— eso era lo que correspondía. Además, denunció haber sido "amedrentado y asustado" durante la intervención.

El conductor denunció que, tras detenerlo, la Policía intentó imputarle el delito de secuestro. Según relató el chofer, la suboficial implicada habría realizado una llamada a un supuesto coronel, durante la cual afirmó sentirse "secuestrada" y "maltratada", a pesar de que —de acuerdo al chofer— en ningún momento le levantó la voz. Además, aseguró que la agente lo amenazó al señalar que "ya habían cerrado todo Caquetá", lo que se concretó poco después, cuando —según su versión— una decena de policías en motocicleta llegó al lugar por orden del oficial que apoyaba a la suboficial.

Defensa de la policía Judith Tereza Cuba Lara

Máximo Ramírez, Director General de la Defensoría de la Policía Nacional, declaró a Panamericana que en ningún momento la oficial Judith Tereza Cuba Lara se negó a pagar los pasajes de sus familiares. "Conoce la ley de la policía y sabe que solo ella tiene el pase libre", mencionó. Ramírez también mencionó que la oficial se sintió "mancillada, víctima de la violencia que se ejercía contra ella" y que contraviene la normativa cobrarle el pasaje a los policías. "Hay una campaña de desprestigio contra la policía". Sin embargo, diversos testigos y el conductor señalaron que Judith Tereza Cuba Lara se negó a identificarse como autoridad policial.

