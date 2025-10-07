HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Policía que se negó a pagar pasaje de S/2 y llamó a 7 colegas para detener a chofer tiene dos denuncias por agresión

La suboficial de la PNP que se negó a pagar S/2 y llamó a efectivos para detener al chofer, Judith Tereza Cuba Lara, tendría dos denuncias: una por amenazar a un sujeto con un arma de fuego y otra por golpear a una mujer embarazada.

La suboficial de la PNP, Judith Tereza Cuba Lara, tiene dos denuncias por agresión, según Panamericana.
La suboficial de la PNP, Judith Tereza Cuba Lara, tiene dos denuncias por agresión, según Panamericana. | Foto: Composición LR/ TikTok

Judith Tereza Cuba Lara, la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se negó a pagar S/2 y llamó a siete colegas para detener al chofer, tiene dos denuncias por agresión, según reveló Panamericana. Una de ellas data de 2014, cuando tenía 21 años, y, según el programa, la agente policial amenazó con un arma de fuego a un sujeto que se encontraba con la madre de la oficial. Además, la reportera del canal mencionó que en 2024, Judith tiene una denuncia por agredir a una mujer embarazada. "Habría propinado patadas en el vientre", añadió.

Como se recordará, según testigos, la suboficial abordó el bus acompañada de familiares y exigió que todos quedaran exentos de pagar, a pesar de que la ley solo reconoce el pase libre para efectivos en servicio y de manera personal. El chofer, identificado como José Manuel Villafuerte, se negó a aceptar la solicitud, lo que provocó una acalorada discusión que paralizó el recorrido del vehículo y generó incomodidad entre los pasajeros.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

lr.pe

Chofer fue liberado tras incidente con policía y publica video en redes sociales hablando del incidente

Tras ser liberado después de pasar 24 horas detenido, el conductor que protagonizó el incidente con la suboficial de la Policía difundió un video en redes sociales en el que cuestionó el proceder de la agente. Según su versión, la policía no mostró su carné para acreditar su condición, a pesar de que —asegura— eso era lo que correspondía. Además, denunció haber sido "amedrentado y asustado" durante la intervención.

El conductor denunció que, tras detenerlo, la Policía intentó imputarle el delito de secuestro. Según relató el chofer, la suboficial implicada habría realizado una llamada a un supuesto coronel, durante la cual afirmó sentirse "secuestrada" y "maltratada", a pesar de que —de acuerdo al chofer— en ningún momento le levantó la voz. Además, aseguró que la agente lo amenazó al señalar que "ya habían cerrado todo Caquetá", lo que se concretó poco después, cuando —según su versión— una decena de policías en motocicleta llegó al lugar por orden del oficial que apoyaba a la suboficial.

PUEDES VER: Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

lr.pe

Defensa de la policía Judith Tereza Cuba Lara

Máximo Ramírez, Director General de la Defensoría de la Policía Nacional, declaró a Panamericana que en ningún momento la oficial Judith Tereza Cuba Lara se negó a pagar los pasajes de sus familiares. "Conoce la ley de la policía y sabe que solo ella tiene el pase libre", mencionó. Ramírez también mencionó que la oficial se sintió "mancillada, víctima de la violencia que se ejercía contra ella" y que contraviene la normativa cobrarle el pasaje a los policías. "Hay una campaña de desprestigio contra la policía". Sin embargo, diversos testigos y el conductor señalaron que Judith Tereza Cuba Lara se negó a identificarse como autoridad policial.

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Óscar Arriola minimiza motivo del paro de transportistas: "Todos vamos a morir en algún momento"

Óscar Arriola minimiza motivo del paro de transportistas: "Todos vamos a morir en algún momento"

LEER MÁS
Accidente entre moto policial y vehículo deja tres heridos en Comas: agente del orden se encontraba en presunto estado de ebriedad

Accidente entre moto policial y vehículo deja tres heridos en Comas: agente del orden se encontraba en presunto estado de ebriedad

LEER MÁS
Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 7 de octubre

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 7 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025