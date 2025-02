La madre de Lucio 'N', el joven que abandonó a su bebé recién nacido en la calle en México, ha expresado su firme decisión de no pagar ninguna fianza para la liberación de su hijo. En una entrevista con un medio local, Dulha, progenitora del implicado, expresó su profunda indignación ante los actos y enfatizó que la única víctima en esta situación es el bebé.

Tras entregar a Lucio 'N' a las autoridades, Dulha reveló que su hijo intentó huir, pero ella y su esposo alertaron a la Policía. La mujer se mostró contundente al afirmar que no apoyará al acusado en su proceso legal, argumentando que es necesario que aprenda de sus acciones para no repetirlas en el futuro.

Madre del joven que abandonó su bebé recién nacido: "Yo no traje al mundo a un animal"

Dulha se mostró consternada por la conducta de su hijo Lucio, captado en video abandonando a su bebé dentro de una bolsa de plástico en Tultitlán, en México. Al descubrir lo ocurrido y el intento de fuga del joven, su esposo salió a buscarlo mientras alertaban a la patrulla.

Conmovida por la gravedad de la situación, Dulha dejó clara su postura y se negó a pagar una fianza en el caso de que se presente esa opción. "No lo voy a hacer, porque si él no aprende de esto, cuando salga de prisión va a ser un peor hombre. Yo no traje al mundo a un animal, yo no crie a un animal", declaró con la voz entrecortada.

La madre de Lucio 'N' también recordó con indignación cómo su hijo y la novia de este hablaron con total indiferencia de su bebé recién nacido mientras planificaban cómo abandonarlo. La entrevista completa fue transmitida por Telediario.

Chat reveladores entre Lucio 'N' y su novia, los jóvenes que abandonaron su bebé recién nacido en Tultitlán

Antes de que fuera entregado a las autoridades, Lucio compartió con su madre capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvo con su novia, la progenitora del bebé. En estos mensajes, se lee que ambos consensuaron los hechos que llevaron al abandono del recién nacido.

En ese sentido, Dulha recalcó la crueldad con la que actuaron ambos involucrados. "Sin sentimientos, sin corazón los dos. Los dos hablando de la misma manera, despiadada, sin importarles absolutamente nada de lo que estaban haciendo", declaró.

Padres de Lucio lo entregaron a la Policía tras ser ignorados por las autoridades

Dulha también reveló que las autoridades no les prestaron atención cuando intentaron entregar a su hijo en un primer momento, lo que llevó al joven a intentar huir. Ante la falta de respuesta, y luego de conocer su paradero, decidieron llamar a la Policía para que lo detuvieran.

Además, la madre de Lucio 'N' enfatizó que su hijo no es el único causante de esta situación. "En este caso hay dos responsables y una sola víctima, que es mi nieto", declaró con pesar.