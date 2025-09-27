HOYSuscripcion LR Focus

Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro
Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     
Perro es rescatado en un incendio en casa, pero antes guía a policía a que le ponga su correa en EEUU

Un emocionante rescate en Estados Unidos mostró la inteligencia de un terrier, que guio a un policía hacia su correa durante un incendio en su hogar.

Un perro fue rescatado por un policía en Estados Unidos durante en incendio, pero antes guió a un policía a que le ponga su correa.
Un perro fue rescatado por un policía en Estados Unidos durante en incendio, pero antes guió a un policía a que le ponga su correa. | Foto: Composición LR/ TikTok

Los perros son animales que se caracterizan por su lealtad, inteligencia y capacidad de adaptación al entorno humano. A lo largo de la historia, han acompañado a las personas como guardianes, compañeros de caza, guías y, sobre todo, como amigos incondicionales. Han establecido un vínculo especial que los convierte en parte fundamental de muchas familias.

Uno de los casos que más llamó la atención en redes sociales por la capacidad de los perros para adaptarse al entorno humano fue el de un terrier en Estados Unidos. El can estaba atrapado en un incendio dentro de su casa hasta que un policía llegó para rescatarlo. Sin embargo, antes de salir, el propio perro lo condujo hasta su correa para que pudiera llevarlo sano y salvo.

PUEDES VER: Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

Perro guía a policía para que le ponga su correa durante incendio en Estados Unidos

Durante el rescate, se observa que el policía patea la puerta antes de ingresar a la vivienda. Al entrar, ve al perro dentro de un cuarto cercado por una pequeña puerta de madera. Cuando intenta atraparlo, el can escapa hacia otra habitación. "Ven acá, amigo", le dice el agente, mientras el perro se dirige a la cocina, donde estaba colgada su correa.

Al llegar, Oakley —nombre de la mascota— se detuvo y esperó a que el agente le colocara la correa. Una vez puesta, ambos salieron de inmediato de la vivienda. "Eres un buen chico", le dijo finalmente el policía mientras escapaban del lugar.

