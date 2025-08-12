Detectan desabastecimiento de medicinas y ausencia de personal en el hospital Regional de Lambayeque

Nuevamente el Hospital Regional de Lambayeque (HRL) está en el ojo de la tormenta, luego de que un operativo nocturno, liderado por la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), en coordinación con la Policía y Fiscalía, indentificara que el establecimiento muestra ausencia de personal, desabastecimiento de medicamentos e insumos de laboratorio vencidos que afectan la atención de los pacientes en el servicio de Emergencia y áreas críticas.

La visita inopinada se realizó la noche del último viernes 8 de agosto ante las constantes quejas de los pacientes y sus familiares que son atendidos a diario en este nosocomio adscrito al Ministerio de Salud (Minsa). Anteriormente, este hospital había sido intervenido por representantes del Ministerio Público, quienes detectaron deficiencias en la firma de asistencia de los médicos. En esa ocasión, se descubrió que los galenos apuntaban su hora de salida en un cuaderno al mismo tiempo de su ingreso.

"Durante la intervención se constató personal de salud insuficiente para atender la demanda de pacientes existente en el servicio de Emergencia, en cuyos pasillos se recogió las denuncias de los usuarios por falta de camas, sillas de ruedas y medicamentos. El servicio de Farmacia del hospital confirmó el desabastecimiento de medicinas. Asimismo, Susalud constató la existencia de insumos vencidos en el servicio de Laboratorio", señaló la entidad.

Al respecto, Susalud anunció que trasladará un informe con todas las observaciones obtenidas a la Dirección del Hospital Regional de Lambayeque a fin de que realicen las medidas correctivas para contrarrestar el déficit de personal de salud y el desabastecimiento de medicamentos, equipos, mobiliario clínico e insumos de laboratorio.

Sin respuesta

La República se comunicó con representantes del área de Comunicaciones del HRL a fin de obtener un descargo sobre lo alertado por Susalud, sin embargo, a pesar del compromiso de alcanzar la información, esta no llegó hasta el cierre de la presente nota.