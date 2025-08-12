HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Sociedad

Detectan desabastecimiento de medicinas y ausencia de personal en el hospital Regional de Lambayeque

Un operativo nocturno evidenció que este nosocomio del Minsa no tiene la capacidad para atender la gran demanda de pacientes en su servicio de Emergencia.


SuSalud trasladará un informe con todas las observaciones obtenidas.
SuSalud trasladará un informe con todas las observaciones obtenidas. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Composición LR/Emmanuel Moreno/SuSalud.

Nuevamente el Hospital Regional de Lambayeque (HRL) está en el ojo de la tormenta, luego de que un operativo nocturno, liderado por la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), en coordinación con la Policía y Fiscalía, indentificara que el establecimiento muestra ausencia de personal, desabastecimiento de medicamentos e insumos de laboratorio vencidos que afectan la atención de los pacientes en el servicio de Emergencia y áreas críticas.

La visita inopinada se realizó la noche del último viernes 8 de agosto ante las constantes quejas de los pacientes y sus familiares que son atendidos a diario en este nosocomio adscrito al Ministerio de Salud (Minsa). Anteriormente, este hospital había sido intervenido por representantes del Ministerio Público, quienes detectaron deficiencias en la firma de asistencia de los médicos. En esa ocasión, se descubrió que los galenos apuntaban su hora de salida en un cuaderno al mismo tiempo de su ingreso.

Puedes ver: Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

lr.pe

"Durante la intervención se constató personal de salud insuficiente para atender la demanda de pacientes existente en el servicio de Emergencia, en cuyos pasillos se recogió las denuncias de los usuarios por falta de camas, sillas de ruedas y medicamentos. El servicio de Farmacia del hospital confirmó el desabastecimiento de medicinas. Asimismo, Susalud constató la existencia de insumos vencidos en el servicio de Laboratorio", señaló la entidad.

Al respecto, Susalud anunció que trasladará un informe con todas las observaciones obtenidas a la Dirección del Hospital Regional de Lambayeque a fin de que realicen las medidas correctivas para contrarrestar el déficit de personal de salud y el desabastecimiento de medicamentos, equipos, mobiliario clínico e insumos de laboratorio.

Sin respuesta

La República se comunicó con representantes del área de Comunicaciones del HRL a fin de obtener un descargo sobre lo alertado por Susalud, sin embargo, a pesar del compromiso de alcanzar la información, esta no llegó hasta el cierre de la presente nota.

Notas relacionadas
Más de 1.200 alumnos de Chiclayo estudian en locales alquilados pese a que su colegio fue culminado en 2023

Más de 1.200 alumnos de Chiclayo estudian en locales alquilados pese a que su colegio fue culminado en 2023

LEER MÁS
Caen en Trujillo 'marcas' que robaron 84.000 soles a ciudadano en Chiclayo

Caen en Trujillo 'marcas' que robaron 84.000 soles a ciudadano en Chiclayo

LEER MÁS
Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Sociedad

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota