Rescatan a perrita maltratada en vía pública del Callao: agresor ya fue detenido por la PNP

Agresor que maltrato a perro ya fue detenido por la PNP | Composición LR: Difusión

Una perrita fue maltratada por su dueño en el Callao, en plena avenida Alejandro Bertello. La escena fue registrada por un ciudadano, quien luego compartió el video en redes sociales. Las imágenes generaron una ola de indignación entre los usuarios, y el material rápidamente se volvió viral. En el clip se observa a un hombre con casaca naranja y pantalón negro jalando y pateando a la mascota, mientras esta llora por el maltrato que recibe.

Las imágenes generaron un fuerte rechazo en la ciudadanía. A través de redes sociales, usuarios exigieron a las autoridades identificar al agresor y rescatar a la perrita maltratada.

Rescatan a perro maltratado en el Callao

Tras la viralización del video, la Policía Nacional del Perú detuvo en el Callao al ciudadano extranjero que maltrató al perro. En las imágenes se observa al sujeto enmarrocado, mientras recibe el rechazo de ciudadanas y ciudadanos que presenciaron su captura. Durante la intervención, el hombre intentó justificar la agresión asegurando que “la perra estaba agraviando a un gato”. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría del sector, donde se realizan las diligencias correspondientes.

Además, la perrita agredida ya fue rescatada, según informó el periodista Edgar Águila, quien compartió un video en su cuenta de TikTok, donde se le ve junto al animal. "Hemos rescatado a la perrita (…) y no tengan dudas de que esta perrita, que parece ya anciana, es muy dócil y cariñosa, como ustedes pueden ver. Lo más importante es que ya está a salvo", expresó.

Asimismo, la veterinaria Animal Surco 24 Horas anunció que asumirá el tratamiento integral para la recuperación de la perrita, así como su posterior proceso de adopción. Por el momento, el estado de salud de la mascota es reservado.