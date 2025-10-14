HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Rescatan a perrita maltratada en vía pública del Callao: agresor ya fue detenido por la PNP

El video que muestra la agresión a un perro en el Callao provocó una fuerte indignación en redes sociales. Ciudadanos exigieron que el responsable sea identificado y sancionado por las autoridades.

Agresor que maltrato a perro ya fue detenido por la PNP
Agresor que maltrato a perro ya fue detenido por la PNP | Composición LR: Difusión

Una perrita fue maltratada por su dueño en el Callao, en plena avenida Alejandro Bertello. La escena fue registrada por un ciudadano, quien luego compartió el video en redes sociales. Las imágenes generaron una ola de indignación entre los usuarios, y el material rápidamente se volvió viral. En el clip se observa a un hombre con casaca naranja y pantalón negro jalando y pateando a la mascota, mientras esta llora por el maltrato que recibe.

Las imágenes generaron un fuerte rechazo en la ciudadanía. A través de redes sociales, usuarios exigieron a las autoridades identificar al agresor y rescatar a la perrita maltratada.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Animalistas en Perú luchan contra el maltrato animal: albergues viven de donaciones por falta de apoyo del Gobierno

lr.pe

Rescatan a perro maltratado en el Callao

Tras la viralización del video, la Policía Nacional del Perú detuvo en el Callao al ciudadano extranjero que maltrató al perro. En las imágenes se observa al sujeto enmarrocado, mientras recibe el rechazo de ciudadanas y ciudadanos que presenciaron su captura. Durante la intervención, el hombre intentó justificar la agresión asegurando que “la perra estaba agraviando a un gato”. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría del sector, donde se realizan las diligencias correspondientes.

Además, la perrita agredida ya fue rescatada, según informó el periodista Edgar Águila, quien compartió un video en su cuenta de TikTok, donde se le ve junto al animal. "Hemos rescatado a la perrita (…) y no tengan dudas de que esta perrita, que parece ya anciana, es muy dócil y cariñosa, como ustedes pueden ver. Lo más importante es que ya está a salvo", expresó.

Asimismo, la veterinaria Animal Surco 24 Horas anunció que asumirá el tratamiento integral para la recuperación de la perrita, así como su posterior proceso de adopción. Por el momento, el estado de salud de la mascota es reservado.

Notas relacionadas
Juan Víctor deslinda y niega haber acusado a Andrea San Martín de maltrato animal

Juan Víctor deslinda y niega haber acusado a Andrea San Martín de maltrato animal

LEER MÁS
Andrea San Martín denunciará a su ex Juan Víctor por acusarla de maltrato animal: Ha ocasionado insultos y amenazas contra mí

Andrea San Martín denunciará a su ex Juan Víctor por acusarla de maltrato animal: Ha ocasionado insultos y amenazas contra mí

LEER MÁS
Captan a hombre golpeando y lanzando contra la pared a perrito en calle de Junín

Captan a hombre golpeando y lanzando contra la pared a perrito en calle de Junín

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

LEER MÁS
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS
Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

LEER MÁS
Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Piloto Jenrry Quispe llora tras ver cómo el fuego consume su auto en plena carrera de Caminos del Inca

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Sociedad

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025