Poder Judicial condena asesinatos de jueces de paz en La Libertad y Cañete: "Las juezas y jueces deben responder de manera firme ante la delincuencia"

Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, expresó su máximo rechazo a los asesinatos ocurridos en la última semana de octubre contra dos jueces de paz pertenecientes a las jurisdicciones de las cortes superiores de La Libertad y Cañete. Sus declaraciones se dio en medio de actos protocolares por el XV aniversario de la Corte de Lima Sur.

"Con la muerte de los dos jueces de paz, todas y todos nos debemos sentir muy afectados, pero muy afectados, como en estos momentos comparto el dolor de la familia que a esta hora debe estar enterrando al juez de paz de Chicama, La Libertad", expresó Tello Grimaldi.

La titular del Poder Judicial sostuvo que la muerte del juez de paz de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, se habría ejecutado porque cumplió con ley. Pues, el profesional no cedió ante las amenazas de la expedición de certificados de posesión de terrenos que no correspondían. Asimismo, días antes también se conoció sobre el asesinato de Jorge Fernández Sánchez, perteneciente a la Corte de Cañete.

Poder Judicial responderá firme contra la delincuencia

La autoridad judicial señaló que en el actual contexto político y social que vive nuestro país, su institución se encuentra implementando nuevos mecanismos "eficaces" para luchar contra la inseguridad ciudadana y la impunidad criminal.

Tello Gilardi, sostuvo que, si bien en el Poder Judicial existe una Unidad de Flagrancia piloto, la entidad pública apuesta que en el futuro se pueda implementar una Unidad Modelo con mayor capacidad operativa para los procesos judiciales.

Jueces deben responder de manera firme

La máxima autoridad judicial indicó que durante su administración, "los jueces y juezas que en su momento estén a cargo de los juzgados de flagrancia deben responder de manera firme ante la delincuencia, pues en el Código existe la posibilidad de dictar penas cortas, pero efectivas. Esa es la manera de como debemos responder en estos momentos", puntualizó

Por otro lado, Janet Tello destacó los avances logrados por la Corte de Lima Sur en estos 15 años de funcionamiento, en las sucesivas gestiones, tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo.

