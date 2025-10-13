Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes
La decisión de la CC3 del Indecopi se enmarca en el procedimiento sancionador iniciado en abril de 2025 contra la empresa Medifarma.
- Paro nacional del 15 de octubre en Lima y Callao: horario, puntos de concentración, los gremios que acatan y más de la marcha
- Tercer Simulacro Nacional Multipeligro este 13 de octubre: a qué hora empieza, cómo será la jornada y todo lo que debes saber
La Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 (CC3) del Indecopi ha dispuesto sancionar a la empresa Medifarma S. A. con 450 UIT (S/ 2.470.500), multa máxima establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en primera instancia. La falta de la corporación fue distribuir un lote defectuoso de suero fisiológico al 9% en el mercado peruano, lo cual representa un riesgo para la salud de miles de consumidores.
Cabe resaltar que el proceso sancionador inició en abril del 2025, luego de que se reportaran en Lima y otras regiones diversos casos de pacientes que fueron afectados por el uso del suero fisiológico de Medifarma. Lamentablemente, fueron siete las personas que fallecieron por su uso. Ante ello, la decisión de la CC3 se dio luego de que se compraran las fallas en el proceso de producción.
TE RECOMENDAMOS
SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Comprueban fallas en proceso de producción
La Comisión de Protección al Consumidor comprobó las fallas en el proceso de producción del suero fisiológico de Medifarma, las cuales estaban bajo su control. Sin embargo, este producto defectuoso terminó distribuyéndose, representando un riesgo injustificado para la salud pública.
Pese a ello, se determinó que Medifarma no presentó ninguna causa objetiva, justificiada e imprevisible que la exonere de la responsabilidad.
Nota en desarrollo