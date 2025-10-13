HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

Mayrom Daril Luyo y Erick Alfredo Mayta fueron hallados sin vida en una miniván abandonada en la Panamericana Sur, en Cañete, tras estar desaparecidos desde el 9 de octubre.

Hallan sin vida a primos desaparecidos en Cañete
Hallan sin vida a primos desaparecidos en Cañete | Foto: captura America

Una trágica escena ha conmocionado a la provincia de Cañete, al sur de Lima. Mayrom Daril Luyo Cerrón (34) y Erick Alfredo Mayta Cerrón (30) fueron hallados sin vida dentro de una miniván abandonada a la altura del kilómetro 71 de la carretera Panamericana Sur. Ambos permanecían desaparecidos desde el jueves 9 de octubre.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), los cuerpos se encontraban maniatados. Las primeras investigaciones indican que los responsables habrían intentado quemar la unidad antes de abandonarla, por lo que se han iniciado las diligencias para identificar a los autores y esclarecer el móvil del crimen.

Fiscalía investiga a gerente de productora de Agua Marina por estar involucrado en red criminal liderada por "El Jorobado"

Cañete: Encuentran a primos desaparecidos e investigan causas del crimen

El jueves 9 de octubre, la madre de Mayrom Luyo acudió a la Depincri de Cañete para denunciar su desaparición, luego de perder contacto con él cuando se dirigía hacia Mala. El joven trabajaba como barbero y ese día viajaba en la miniván de su primo, Erick Mayta, para recoger algunas pertenencias. Según sus familiares, ambos eran muy unidos y acostumbraban movilizarse juntos.

Tras el hallazgo de los restos en un descampado, los investigadores realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del doble crimen. Fuentes policiales indicaron que, un día antes de desaparecer, Mayrom habría tenido una fuerte discusión con su pareja, identificada como Nayeli Canales Camacho, a quien acusaba de infidelidad.

La principal hipótesis de la Policía apunta a la pareja sentimental de una de las víctimas como posible involucrada en el crimen, aunque tampoco se descarta un ajuste de cuentas. Los cuerpos de los primos fueron trasladados a la morgue de Cañete para la necropsia de ley, con el fin de obtener mayores detalles que ayuden en la investigación.

Arma usada en el atentado contra Agua Marina es la misma que se usó para asesinar a otros cantantes

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

