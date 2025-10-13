Una trágica escena ha conmocionado a la provincia de Cañete, al sur de Lima. Mayrom Daril Luyo Cerrón (34) y Erick Alfredo Mayta Cerrón (30) fueron hallados sin vida dentro de una miniván abandonada a la altura del kilómetro 71 de la carretera Panamericana Sur. Ambos permanecían desaparecidos desde el jueves 9 de octubre.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), los cuerpos se encontraban maniatados. Las primeras investigaciones indican que los responsables habrían intentado quemar la unidad antes de abandonarla, por lo que se han iniciado las diligencias para identificar a los autores y esclarecer el móvil del crimen.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cañete: Encuentran a primos desaparecidos e investigan causas del crimen

El jueves 9 de octubre, la madre de Mayrom Luyo acudió a la Depincri de Cañete para denunciar su desaparición, luego de perder contacto con él cuando se dirigía hacia Mala. El joven trabajaba como barbero y ese día viajaba en la miniván de su primo, Erick Mayta, para recoger algunas pertenencias. Según sus familiares, ambos eran muy unidos y acostumbraban movilizarse juntos.

Tras el hallazgo de los restos en un descampado, los investigadores realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del doble crimen. Fuentes policiales indicaron que, un día antes de desaparecer, Mayrom habría tenido una fuerte discusión con su pareja, identificada como Nayeli Canales Camacho, a quien acusaba de infidelidad.

La principal hipótesis de la Policía apunta a la pareja sentimental de una de las víctimas como posible involucrada en el crimen, aunque tampoco se descarta un ajuste de cuentas. Los cuerpos de los primos fueron trasladados a la morgue de Cañete para la necropsia de ley, con el fin de obtener mayores detalles que ayuden en la investigación.

PUEDES VER: Arma usada en el atentado contra Agua Marina es la misma que se usó para asesinar a otros cantantes

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.