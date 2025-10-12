Los gremios de transportistas no acatarían el paro el 15 de octubre tras reuniones con el Ejecutivo y el nuevo presidente José Jerí. | composición LR

Este sábado 11 de octubre, algunos de los principales gremios de transportistas participaron en una reunión con el nuevo presidente José Jerí sobre la ola de criminalidad que los afecta. El encuentro realizado en Palacio de Gobierno tuvo como finalidad reafirmar los acuerdos alcanzados en la última mesa de diálogo entre los representantes del sector y las autoridades durante la gestión de Dina Boluarte.

Tras el encuentro, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmaron que no acatarán el paro nacional convocado para este 15 de octubre. Por su parte, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), ha indicado que aún se está evaluando acatar el paro, ya que también tienen otra reunión pendiente con el Ejecutivo el día 16 de octubre.

¿Qué han dicho los transportistas sobre el paro?

''No vamos a parar'', afirmó Martín Ojeda, quien además exhortó al Ejecutivo a formar con urgencia un nuevo Gabinete Ministerial capaz de atender las necesidades de los transportistas. Miguel Palomino, por su parte, anunció que su asociación no convocó al paro, pero que los reclamos son válidos. ''La población tiene una plataforma que es muy entendible'', indicó.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), explicó a La República por qué su gremio y otros no acatarían el paro. ''Mientras que estemos en diálogo para ver cómo solucionamos el problema de las extorsiones, la criminalidad que se viene dando los choferes, no podríamos salir todavía a marchar'', expresó.

''Los acuerdos, ahora sí van a ser viable con este cambio de gobierno con el nuevo presidente... Esperemos que se cumpla, ¿no?'', dijo. Sin embargo, no fue ajeno a que se necesitan acciones concretas. ''Entendemos que hay voluntad. Bueno, ojalá que no sea para las cámaras y que solucione pronto esto, pues, porque acuérdese que el legislativo está ahí, y la ley pro crímenes'', afirmó.

''Nosotros hemos respaldado (el paro), pero nuestra posición es diferente'', señaló y mencionó algunas propuestas como herramientas legales para las Fuerzas Armadas, que hagan custodia, patrullaje e inteligencia. Por último, Martín Ojeda confirmó a este medio que las reuniones con el Ejecutivo serían la razón tras su reticencia a formar parte del paro convocado para el 15 de octubre.

¿Qué acuerdos se concertaron con los gremios?

En la mesa de diálogo sostenida cuando Dina Boluarte aún era presidenta, se tuvo en cuenta los siguientes puntos:

Mesa de trabajo permanente : Instalación de una mesa de trabajo con la PCM, entidades públicas y empresas de transporte para tratar de modo integral los problemas del transporte urbano.

: Instalación de una mesa de trabajo con la PCM, entidades públicas y empresas de transporte para tratar de modo integral los problemas del transporte urbano. Apoyo a víctimas y deudos : El Ejecutivo se compromete a brindar apoyo a los conductores, cobradores, y a los familiares de quienes han sido víctimas del crimen.

: El Ejecutivo se compromete a brindar apoyo a los conductores, cobradores, y a los familiares de quienes han sido víctimas del crimen. Fortalecimiento de los tres poderes : Coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de unidades de flagrancia. Fortalecimiento del bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios para impedir el uso desde prisión. Creación de una unidad especializada de la Policía Nacional para combatir la extorsión (plazo máximo de 15 días).

: Coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de unidades de flagrancia. Fortalecimiento del bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios para impedir el uso desde prisión. Creación de una unidad especializada de la Policía Nacional para combatir la extorsión (plazo máximo de 15 días). Coordinación previa para nuevas medidas : Tanto autoridades como transportistas acordaron que cualquier medida que pueda afectar el servicio deberá pasar por coordinación previa entre las partes para evitar perjuicio a los usuarios.

: Tanto autoridades como transportistas acordaron que cualquier medida que pueda afectar el servicio deberá pasar por coordinación previa entre las partes para evitar perjuicio a los usuarios. Suspensión del paro: Se acordó no continuar con la paralización iniciada el 6 de octubre y restablecer el transporte urbano con normalidad desde el 7 de octubre.

