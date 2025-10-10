Alcalde de Pataz llega a Lima y participará en marcha del 15 de octubre: "Creen que han tranquilizado al pueblo, se equivocan"
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, llegó a Lima tras una caminata de mil kilómetros para exigir atención a los problemas de su región. Su objetivo es establecer un diálogo con la PCM.
- Inviable: las 40 nuevas universidades que creó el Congreso costarían la cuarta parte del presupuesto de educación
- ¿Habrá paro nacional este 10 de octubre? Gremios divididos tras no ser recibidos en reunión en el Congreso
Una caminata de mil kilómetros. A un mes de haber iniciado la autodenominada 'marcha de sacrificio', el alcalde del distrito de Pataz (La Libertad), Aldo Carlos Mariño, ha llegado a Lima. En un primer momento, la autoridad afirmó haber tomado esta iniciativa con el fin de exigir a la expresidenta Dina Boluarte el cumplimiento de los compromisos asumidos durante una reunión en la que también participó el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, líder del partido Alianza para el Progreso.
Sin embargo, tras la decisión del Congreso de la República de vacar a la mandataria, Mariño sostiene que su propósito principal era ser atendido, independientemente de quién ocupe el sillón presidencial. “Yo no venía a buscar a Dina. Vengo a que se atiendan los problemas de mi pueblo, vengo a que se respete la vida. El cargo queda y la presidencia también. Se tiene que instalar una mesa de diálogo”, expresó.
TE RECOMENDAMOS
VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: ¿Habrá paro nacional este 10 de octubre? Gremios divididos tras no ser recibidos en reunión en el Congreso
Confirma su participación en marcha del 15 de octubre
Este viernes 10 de octubre, el alcalde ha llegado a Ancón. Pronostica que para mañana, sábado 11 de octubre, esté en el distrito de Puente Piedra. Luego, continuará su recorrido hasta arribar al Centro Histórico de Lima y exigir ser recibido por el actual presidente de la República, José Jerí (Somos Perú).
Asimismo, ha confirmado su participación en la marcha convocada para el 15 de octubre. En la que bloques universitarios, víctimas de la represión policial y gremios de transportistas han anunciado su asistencia. "El dolor del pueblo es demasiado grande para estar divididos. Es hora de unirnos. La causa es la misma y el pedido es el mismo: que se vayan todos. El Congreso cree que ha tranquilizado al pueblo y se equivoca", argumenta.
PUEDES VER: Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''
PNP intervino a alcalde de Pataz en Áncash
A inicios de este mes, Mariño fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la altura del distrito de Samanco, en un tramo de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Santa, región Áncash. La intervención se produjo luego de que personas que acompañaban al alcalde fueran halladas portando armas de fuego y se les acusara de no contar con la documentación correspondiente. Sin embargo, tras las verificaciones, se confirmó que todo estaba en regla y se dispuso su liberación inmediata.
La autoridad calificó la mencionada detención de 'arbitraria y abusiva'. "Cuando estuve en la comisaría, uno de estos que estaba a cargo recibió la llamada, y yo lo escuché que dijo 'pero no podemos hacer nada porque están limpios'. Yo quisiera preguntar ¿quién hizo esa llamada? He pensado que me sembraron para evitar que marcha llegue a Lima", detalló.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.