Franco Danós, una de las voces emergentes del género urbano conocido como maleanteo, fue asesinado con tan solo 20 años el 26 de septiembre pasado dentro de una barbería en el Callao. La ejecución, perpetrada por un grupo de cuatro atacantes, quedó registrada por cámaras de seguridad y generó una fuerte reacción en la escena musical y los medios de comunicación. En el lugar se hallaron por lo menos doce casquillos de balas, además del muñeco de Chucky que caracterizaba al artista.

Este último fin de semana, la Policía Nacional del Perú confirmó la captura de un adolescente de 16 años, identificado como el presunto autor material del crimen. El menor, conocido en las calles como “Emersi”, ya tenía una reputación como sicario en la zona. Según las investigaciones, habría recibido un pago por ejecutar al joven cantante.

Según se pudo conocer, la División de Investigación Criminal del Callao logró ubicar y detener al menor de 16 años en un operativo conjunto con inteligencia policial. Al momento de su captura, se le encontró con una pistola, municiones, droga y la misma ropa que usó el día del crimen, según los peritos.

El joven, apodado 'Emersi', habría recibido S/5.000 por el asesinato de Franco Danós, según fuentes policiales. Pese a su corta edad, ya se le identificaba como un reconocido sicario en el distrito.

Cinco cantantes del género fueron asesinados en Lima y Callao

La muerte de Franco Danós no es un caso aislado. Desde noviembre de 2024, al menos cinco cantantes del género maleanteo han sido asesinados en Lima y el Callao. Entre ellos figuran nombres como Yerzy, 26is, Louis Producer y Baby Flow, todos jóvenes intérpretes con trayectorias similares y vinculados al mismo circuito urbano.

Este subgénero musical, que narra sin filtros la vida en los barrios más golpeados por la violencia, ha pasado de ser una expresión artística a un terreno de alto riesgo. Artistas y productores denuncian que redes criminales intentan controlar conciertos, contenido y hasta la narrativa de las canciones, eliminando a quienes no se alinean con sus intereses.

Cámaras captaron el crimen contra Franco Danós

El asesinato ocurrió la noche del viernes 26 de septiembre dentro de la barbería ‘Olivos’, en la avenida Sáenz Peña, Callao. El artista se encontraba acompañado de un amigo y una menor de edad cuando una camioneta se estacionó frente al local. De ella descendieron al menos dos atacantes que ingresaron armados y le dispararon a quemarropa. En la escena se hallaron 12 casquillos de bala y su icónico muñeco Chucky, presente en muchos de sus videoclips.

Cámaras de seguridad captaron tanto el ataque como la huida de los asesinos. Tras los disparos, la menor resultó herida en una mano y el hombro, y fue evacuada por un testigo. Mientras tanto, Franco fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su muerte.

Canal de ayuda

