En Tacna, un padre de familia denunció que su hijo, alumno del colegio estatal Gregorio Albarracín, fue atacado y asaltado por tres compañeros de su propia institución. El hecho ocurrió el viernes 10 de octubre, cuando el menor de 17 años fue golpeado, amenazado con un arma y despojado de su teléfono celular y audífonos.

Según la denuncia, el adolescente fue interceptado al salir del colegio y llevado por la fuerza hacia unos cañaverales ubicados cerca de la mezquita, frente al óvalo Callao. Allí habría sido agredido y amenazado para entregar sus pertenencias. Al resistirse, los atacantes lo trasladaron a un callejón cercano, donde finalmente le robaron sus objetos personales.

Padre señaló que se trataría de una venganza.

Padre denuncia venganza de los escolares

El padre del menor sospecha que la agresión y el robo habrían sido parte de una venganza escolar. Su hijo cursa el cuarto año de secundaria y es el policía escolar. “Mi hijo fue golpeado hace un mes por uno de los mismos jóvenes que ahora lo asaltaron, luego de llamarle la atención por su mal comportamiento”, relató el padre a los medios locales.

Desde aquel episodio, el adolescente asegura haber sido víctima de acoso y agresiones verbales constantes. Su padre acudió al colegio Gregorio Albarracín para pedir que se detuvieran los ataques, pero en ese momento, según su testimonio, no recibió respuesta de las autoridades educativas.

Colegio tomará acciones

La mañana del lunes 13 de octubre, el padre del menor volvió al colegio Gregorio Albarracín y, esta vez, fue escuchado por las autoridades. La dirección del plantel anunció la apertura de una investigación interna, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) también inició las diligencias correspondientes. El estudiante, según su familia, teme regresar a clases y presenta afectación emocional tras el violento episodio.

El padre exige justicia y sanciones para los tres escolares involucrados, quienes cursan el quinto año de secundaria. Además, especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tacna acudieron al colegio para iniciar una investigación adicional y evaluar las medidas de protección al menor afectado.

