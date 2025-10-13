HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Sociedad

Padre denuncia que escolares asaltaron con arma a su hijo tras salir del colegio: le robaron el celular y lo golpearon

El menor de 17 años afirma que fue golpeado y amenazado por sus tres compañeros. Hace un mes su padre denunció en el colegio que su hijo, policía escolar, era víctima de acoso.

En Tacna, un padre denuncia que su hijo de 17 años fue asaltado y agredido por tres compañeros del colegio Gregorio Albarracín. El ataque ocurrió tras salir de clases el 10 de octubre.
En Tacna, un padre denuncia que su hijo de 17 años fue asaltado y agredido por tres compañeros del colegio Gregorio Albarracín. El ataque ocurrió tras salir de clases el 10 de octubre. | Liz Ferrer | URPI

En Tacna, un padre de familia denunció que su hijo, alumno del colegio estatal Gregorio Albarracín, fue atacado y asaltado por tres compañeros de su propia institución. El hecho ocurrió el viernes 10 de octubre, cuando el menor de 17 años fue golpeado, amenazado con un arma y despojado de su teléfono celular y audífonos.

Según la denuncia, el adolescente fue interceptado al salir del colegio y llevado por la fuerza hacia unos cañaverales ubicados cerca de la mezquita, frente al óvalo Callao. Allí habría sido agredido y amenazado para entregar sus pertenencias. Al resistirse, los atacantes lo trasladaron a un callejón cercano, donde finalmente le robaron sus objetos personales.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Padre señaló que se trataría de una venganza.

Padre señaló que se trataría de una venganza.

PUEDES VER: Alumnas de San Marcos denuncian dilación en procesos de acoso y violencia sexual: tienen que convivir con los denunciados

lr.pe

Padre denuncia venganza de los escolares

El padre del menor sospecha que la agresión y el robo habrían sido parte de una venganza escolar. Su hijo cursa el cuarto año de secundaria y es el policía escolar. “Mi hijo fue golpeado hace un mes por uno de los mismos jóvenes que ahora lo asaltaron, luego de llamarle la atención por su mal comportamiento”, relató el padre a los medios locales.

Desde aquel episodio, el adolescente asegura haber sido víctima de acoso y agresiones verbales constantes. Su padre acudió al colegio Gregorio Albarracín para pedir que se detuvieran los ataques, pero en ese momento, según su testimonio, no recibió respuesta de las autoridades educativas.

PUEDES VER: ¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

lr.pe

Colegio tomará acciones

La mañana del lunes 13 de octubre, el padre del menor volvió al colegio Gregorio Albarracín y, esta vez, fue escuchado por las autoridades. La dirección del plantel anunció la apertura de una investigación interna, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) también inició las diligencias correspondientes. El estudiante, según su familia, teme regresar a clases y presenta afectación emocional tras el violento episodio.

El padre exige justicia y sanciones para los tres escolares involucrados, quienes cursan el quinto año de secundaria. Además, especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tacna acudieron al colegio para iniciar una investigación adicional y evaluar las medidas de protección al menor afectado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Colectivos feministas rechazan a José Jerí como nuevo presidente de Perú por denuncia por violación sexual: “Es un mensaje de impunidad”

Colectivos feministas rechazan a José Jerí como nuevo presidente de Perú por denuncia por violación sexual: “Es un mensaje de impunidad”

LEER MÁS
Alumnas de San Marcos denuncian dilación en procesos de acoso y violencia sexual: tienen que convivir con los denunciados

Alumnas de San Marcos denuncian dilación en procesos de acoso y violencia sexual: tienen que convivir con los denunciados

LEER MÁS
Policía que se negó a pagar pasaje de S/2 y llamó a 7 colegas para detener a chofer tiene dos denuncias por agresión

Policía que se negó a pagar pasaje de S/2 y llamó a 7 colegas para detener a chofer tiene dos denuncias por agresión

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Fiscalía investiga a gerente de productora del concierto de Agua Marina: estaría involucrado a red criminal liderada por “El Jorobado”

Fiscalía investiga a gerente de productora del concierto de Agua Marina: estaría involucrado a red criminal liderada por “El Jorobado”

LEER MÁS
Extorsionador intenta dejar explosivo en Casa del Maestro en Cercado de Lima, pero es detenido por colectivero: exigirían pago de cupos

Extorsionador intenta dejar explosivo en Casa del Maestro en Cercado de Lima, pero es detenido por colectivero: exigirían pago de cupos

LEER MÁS
Oficializan ascenso de las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército: más de 600 oficiales suben de grado tras aprobación del Gobierno

Oficializan ascenso de las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército: más de 600 oficiales suben de grado tras aprobación del Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025