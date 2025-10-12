Este lunes 13 de octubre se llevará a cabo el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). La actividad se realiza en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y busca fortalecer la preparación de autoridades y ciudadanía frente a emergencias.

El simulacro no será igual en todo el país. Al tratarse de un ejercicio multipeligro, cada región participará de acuerdo con los riesgos más frecuentes en su territorio. Así, se pondrán en práctica los planes de evacuación, respuesta y continuidad operativa para enfrentar situaciones como sismos, lluvias intensas, huaicos, deslizamientos, entre otros.

¿A qué hora y quiénes participarán del Tercer Simulacro Multipeligro?

El ejercicio, que se llevará a cabo a las 8:00 p.m., contempla escenarios distintos según la ubicación geográfica. En total, 18 departamentos participarán bajo el supuesto de un sismo, con posibles consecuencias como tsunamis, incendios o deslizamientos. Entre ellos están Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali. Otros siete departamentos, como Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Pasco, simularán emergencias derivadas de lluvias intensas o huaicos.

En caso de sismo, el simulacro comenzará con sirenas o bocinas que representarán el movimiento telúrico. Las personas deberán ubicarse en zonas seguras internas durante los dos primeros minutos y luego evacuar hacia áreas externas, llevando su mochila de emergencia. Si el peligro simulado es otro, como inundaciones, la evacuación se realizará de inmediato hacia los puntos seguros definidos.

¿Cómo se realizará el Tercer Simulacro Multipeligro?

De acuerdo a lo indicado por INDECI, la dinámica del ejercicio contempla tres momentos principales:

Si el escenario es un sismo:

Inicio del simulacro con sirenas, bocinas u otros dispositivos que representarán el sismo.

Ubicación en las zonas seguras internas durante los dos primeros minutos.

Evacuación hacia zonas seguras externas y puntos de reunión, llevando la Mochila para Emergencias.

Si se refiere a lluvias intensas, huaicos, inundaciones, etc:

Inicio con el sonido de sirenas, campanas o mensajes de alerta.

Evacuación ordenada por las rutas seguras hasta los puntos de reunión establecidos.

Permanecer en las zonas seguras siguiendo las indicaciones de autoridades y brigadistas hasta el fin del ejercicio.

Recomendaciones de Indeci

La entidad recomienda a las familias aprovechar el simulacro para revisar su Plan Familiar de Emergencia, verificar el contenido de la Mochila de Emergencia y la Caja de Reserva, y reforzar los roles asignados a cada integrante del hogar. La participación activa y responsable es clave para reducir el impacto de futuros desastres.

Este simulacro, dispuesto mediante la Resolución N.º 001-2025-PCM/SGRD, es parte de los esfuerzos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) para poner a prueba los protocolos de respuesta y rehabilitación ante situaciones críticas. Además, permite evaluar la eficiencia de los planes operativos de gobiernos locales, regionales y nacionales.

