Streamers y tiktokers apoyan a damnificados del incendio de Pamplona Alta en SJM: "No están solos"

El incendio de gran magnitud ocurrido el sábado 11 de octubre en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, arrasó con más de 80 viviendas y se extendió por al menos 1.000 metros cuadrados, según el Cuerpo General de Bomberos del Perú. El siniestro ha despertado una notable ola de solidaridad entre la ciudadanía peruana. Entre quienes ofrecieron su apoyo están los streamers Andrés Luján Carrión ('Sideral'), Carlos Damacen ('Sacha Uzumaki') y Diego Marcelino Aliaga Huamán ('Diealis'), así como creadores de contenido de TikTok como Karolina Karley, entre otros.

El 12 de octubre, 'Sideral' transmitió en vivo a través de su cuenta de Kick mientras repartía bolsas con víveres entre las personas afectadas. Por su parte, 'Sacha Uzumaki', junto a la streamer 'Emetsuki', realizó una transmisión en la que mostraron la compra de productos como luces, papel higiénico, agua y carpas, los cuales cargaron en un camión y distribuyeron directamente a los damnificados.

Asimismo, 'Diealis' anunció su participación solidaria mediante su cuenta de Instagram: “A mi linda gente de Pamplona, que me ha recibido tan bien, les quiero decir lo siguiente: el día de mañana estaré yendo desde temprano para apoyar con víveres y en todo lo que esté a mi alcance. (...) No están solos”

Tiktokers apoyan a damnificados del incendio de Pamplona Alta

La tiktoker peruana Karolina Karley acudió a un local de comida cercano al lugar del incendio, donde compró 100 platos de chaufa a S/11 cada uno, con la intención de entregarlos a los bomberos que combatían el siniestro en San Juan de Miraflores, Lima. Sin embargo, expresó su molestia al revisar el contenido de los envases, ya que —según afirmó— la porción era muy reducida. Esta situación generó críticas hacia el establecimiento en redes sociales. "¿Cómo nos van a dar esto? Hemos comprado chaufa y encima es para personas que realmente lo necesitan, ¿y cómo nos van a dar esto? Miren, ¿cómo nos van a entregar así el chaufa? (…) Esto es ser tacaño", expresó indignada Karolina.

Por su parte, otros tiktokers e influencers también expresaron su solidaridad a través de diversas transmisiones en TikTok, donde mostraron el apoyo brindado a los damnificados e incentivaron a más personas a sumarse a las acciones de ayuda.