HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Streamers y tiktokers apoyan a damnificados del incendio de Pamplona Alta en SJM: "No están solos"

Streamers como 'Sideral', 'Sacha Uzumaki' y 'Emetsuki', junto a otros influencers de TikTok, brindaron su apoyo a los damnificados del incendio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.

Streamers y tiktokers apoyan a damnificados del incendio de Pamplona Alta en SJM
Streamers y tiktokers apoyan a damnificados del incendio de Pamplona Alta en SJM | Foto: composición LR/ Kick

El incendio de gran magnitud ocurrido el sábado 11 de octubre en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, arrasó con más de 80 viviendas y se extendió por al menos 1.000 metros cuadrados, según el Cuerpo General de Bomberos del Perú. El siniestro ha despertado una notable ola de solidaridad entre la ciudadanía peruana. Entre quienes ofrecieron su apoyo están los streamers Andrés Luján Carrión ('Sideral'), Carlos Damacen ('Sacha Uzumaki') y Diego Marcelino Aliaga Huamán ('Diealis'), así como creadores de contenido de TikTok como Karolina Karley, entre otros.

El 12 de octubre, 'Sideral' transmitió en vivo a través de su cuenta de Kick mientras repartía bolsas con víveres entre las personas afectadas. Por su parte, 'Sacha Uzumaki', junto a la streamer 'Emetsuki', realizó una transmisión en la que mostraron la compra de productos como luces, papel higiénico, agua y carpas, los cuales cargaron en un camión y distribuyeron directamente a los damnificados.

Asimismo, 'Diealis' anunció su participación solidaria mediante su cuenta de Instagram: “A mi linda gente de Pamplona, que me ha recibido tan bien, les quiero decir lo siguiente: el día de mañana estaré yendo desde temprano para apoyar con víveres y en todo lo que esté a mi alcance. (...) No están solos”

PUEDES VER: Mujer llora desconsolada al perder a su perro en incendio que consumió su casa en Pamplona Alta: "Era como mi hijo"

lr.pe

Tiktokers apoyan a damnificados del incendio de Pamplona Alta

La tiktoker peruana Karolina Karley acudió a un local de comida cercano al lugar del incendio, donde compró 100 platos de chaufa a S/11 cada uno, con la intención de entregarlos a los bomberos que combatían el siniestro en San Juan de Miraflores, Lima. Sin embargo, expresó su molestia al revisar el contenido de los envases, ya que —según afirmó— la porción era muy reducida. Esta situación generó críticas hacia el establecimiento en redes sociales. "¿Cómo nos van a dar esto? Hemos comprado chaufa y encima es para personas que realmente lo necesitan, ¿y cómo nos van a dar esto? Miren, ¿cómo nos van a entregar así el chaufa? (…) Esto es ser tacaño", expresó indignada Karolina.

Por su parte, otros tiktokers e influencers también expresaron su solidaridad a través de diversas transmisiones en TikTok, donde mostraron el apoyo brindado a los damnificados e incentivaron a más personas a sumarse a las acciones de ayuda.

Notas relacionadas
Madre de familia que perdió su casa tras incendio en Pamplona Alta pide apoyo para reconstruir sus viviendas: "Pienso que es un mal sueño"

Madre de familia que perdió su casa tras incendio en Pamplona Alta pide apoyo para reconstruir sus viviendas: "Pienso que es un mal sueño"

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Curwen recibe beso sorpresa en su cumpleaños, pero era su novia disfrazada: "Se le bajó la presión"

Curwen recibe beso sorpresa en su cumpleaños, pero era su novia disfrazada: "Se le bajó la presión"

LEER MÁS
Youtubers e influencers llaman a marchar en el paro nacional del 15 de octubre contra el Gobierno: ¿quiénes participarán?

Youtubers e influencers llaman a marchar en el paro nacional del 15 de octubre contra el Gobierno: ¿quiénes participarán?

LEER MÁS
Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, del podcast 'Good Time', se unirán al paro contra el Gobierno: “Se tiene que sentir la presión”

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, del podcast 'Good Time', se unirán al paro contra el Gobierno: “Se tiene que sentir la presión”

LEER MÁS
Tiktokers Valentino y Josi se quejan de su camerino en 'EEG' y bromean: "¿Qué es esto, una construcción?"

Tiktokers Valentino y Josi se quejan de su camerino en 'EEG' y bromean: "¿Qué es esto, una construcción?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Streamers

Curwen recibe beso sorpresa en su cumpleaños, pero era su novia disfrazada: "Se le bajó la presión"

Youtubers e influencers llaman a marchar en el paro nacional del 15 de octubre contra el Gobierno: ¿quiénes participarán?

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, del podcast 'Good Time', se unirán al paro contra el Gobierno: “Se tiene que sentir la presión”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025