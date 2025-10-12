Un incendio de gran magnitud se desató la tarde del sábado 11 de octubre en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. El fuego, clasificado con código 3, se originó en la avenida El Centenario y se propagó rápidamente, afectando viviendas y almacenes clandestinos de pirotecnia. Las llamas consumieron al menos 1.000 metros cuadrados de construcciones en el sector Virgen del Buen Pastor.

A causa del incendio, María Flavia Vásquez y su esposo perdieron todas sus pertenencias, aunque lograron ponerse a salvo. Lamentablemente, su mascota no pudo escapar del fuego. "Que me apoyen, no tengo dónde estar. Mi casita se ha quemado, no tengo nada. Mi perrito se ha quemado, mami. Me da mucha pena… mi perrito era como un hijo para mí. (…) Mi perro era muy inteligente, ya estaba grandecito. Yo lo quería bastante; para mí, era como un hijo", dijo la señora Flavia, visiblemente afectada por la situación.

Incendio gigantesco consumió más de 80 viviendas en Pamplna Alta, SJM

El Cuerpo General de Bomberos del Perú informó que más de 20 unidades acudieron a enfrentar un incendio de grandes proporciones que se inició el sábado 11 de octubre a las 5.30 p. m. Según testigos de la zona, en el lugar operaban talleres clandestinos de pirotecnia, lo que habría provocado la rápida propagación del fuego. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta versión, ya que la investigación se realizará una vez que el incendio haya sido controlado.

"Había un almacén de pirotécnicos dentro de una de las viviendas, obviamente es clandestino, porque ninguna municipalidad da autorización para que una zona urbana tenga almacenes de pirotécnicos, y ese ha sido un gran problema que hemos tenido. Aparte de los problemas de agua y la distancia por el hacinamiento", así lo indicó el comandante José Antonio Palacios, jefe departamental del Cuerpo de Bomberos de Lima Sur.