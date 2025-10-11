HOYSuscripcion LR Focus

Incendio consume más de 20 viviendas en SJM
Sociedad

Gigantesco incendio consume más de 20 viviendas en Pamplona Alta, SJM: 15 unidades de bomberos en la emergencia

El Cuerpo General de Bomberos enfrenta el siniestro de código 2 en San Juan de Miraflores, mientras los vecinos retiran las pertenencias de sus hogares.

Incendio código 3 afecta al menos 6 viviendas. Foto: Roger García
Incendio código 3 afecta al menos 6 viviendas. Foto: Roger García

Un gigantesco incendio afecta más de 20 viviendas ubicadas en la avenida El Centenario Sector Virgen del Buen Paso, en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos del Perú, son 15 unidades las que se encuentran enfrentando la emergencia para evitar la propagación del siniestro código 3.

Residentes en el lugar informaron que el incendio se ha propagado rápidamente debido a la cercanía entre las viviendas prefabricadas. Ante el devastador escenario, decenas de familias han iniciado a rescatar todo lo posible, pese a que las llamas han consumido la totalidad de las casas. En tanto, se ha reportado algunas explosiones en la emergencia mientras llegan las autoridades para las diligencias respectivas.

Incendio código 2 consume 200 m2 de viviendas en Pamplona Alta

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incendio afecta una área de aproximadamente 200 m2 en una pendiente ubicada en la zona de Pamplona Alta. "Tenemos edificaciones de un nivel prefabricado a un 100% destruido", alertaron. Cabe precisar que hay un riesgo alto de propagación en el siniestro debido al material de las casas de toda una manzana.

Nota en desarrollo

