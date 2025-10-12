El último 11 de octubre, un incendio de gran magnitud azotó el sector Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. Las llamas consumieron más de 100 viviendas alrededor de un área de 1000 m². Aunque bomberos voluntarios lograron controlar el fuego, el fatal siniestro dejó a cientos de ciudadanos damnificados. Una de ellos fue Alexandra, una madre de familia que perdió su hogar a causa de esta tragedia.

Según contó en lágrimas la madre de familia, nunca imaginó que un incendio de tal magnitud podría desatarse en dicha zona de Pamplona Alta y afectar a su familia. El impacto fue tan grande que tanto ella como sus hijos permanecen en estado de shock, sin poder creer que las llamas destruyeron por completo la vivienda que con tanto esfuerzo construyeron.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Es algo que uno ve en la tele y piensa: 'nunca me va a suceder' hasta que realmente te sucede y te pones en el zapato de esas personas. Yo no he dormido. Pienso que esto es una pesadilla, un mal sueño y que voy a despertar y llegar a mi casita. Uno con tanto esfuerzo (ha construido) acomodando de a poco a poco, con un ladrillo, con un poco de cemento", comentó la madre de familia.

Madre de familia pide apoyo para reconstruir vivienda tras fatal incendio

Tras el siniestro, la madre de familia pidió el apoyo del Gobierno del Perú para que se retiren los escombros de las viviendas destruidas y así poder levantar nuevamente sus hogares. En tanto, solicitó que las familias damnificadas sean reubicadas en una zona segura donde no corran el riesgo de sufrir otra tragedia similar.

"Lo que pedimos es un apoyo para que se pueda limpiar esta zona y quizás reubicarnos poco a poco, porque acá hay mucha gente que tiene sus casas y poca la gente que lo necesita. Entonces lo que pedimos es que se haga una limpieza total, sacar todo, todos los escombros y que se pueda acomodar esto", señaló.