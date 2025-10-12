HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados
EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados     
Sociedad

Madre de familia que perdió su casa tras incendio en Pamplona Alta pide apoyo para reconstruir sus viviendas: "Pienso que es un mal sueño"

El gigantesco incendio en Pamplona Alta, dejó a la madre de familia sin hogar. Ahora solicita la reubicación de las personas damnificadas a zonas seguras, enfatizando la necesidad de limpiar la zona afectada para evitar futuras tragedias.

La madre de familia perdió su casa tras el voraz incendio en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores
La madre de familia perdió su casa tras el voraz incendio en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores | Foto: composición LR/TikTok/Difusión

El último 11 de octubre, un incendio de gran magnitud azotó el sector Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. Las llamas consumieron más de 100 viviendas alrededor de un área de 1000 m². Aunque bomberos voluntarios lograron controlar el fuego, el fatal siniestro dejó a cientos de ciudadanos damnificados. Una de ellos fue Alexandra, una madre de familia que perdió su hogar a causa de esta tragedia.

Según contó en lágrimas la madre de familia, nunca imaginó que un incendio de tal magnitud podría desatarse en dicha zona de Pamplona Alta y afectar a su familia. El impacto fue tan grande que tanto ella como sus hijos permanecen en estado de shock, sin poder creer que las llamas destruyeron por completo la vivienda que con tanto esfuerzo construyeron.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

lr.pe

"Es algo que uno ve en la tele y piensa: 'nunca me va a suceder' hasta que realmente te sucede y te pones en el zapato de esas personas. Yo no he dormido. Pienso que esto es una pesadilla, un mal sueño y que voy a despertar y llegar a mi casita. Uno con tanto esfuerzo (ha construido) acomodando de a poco a poco, con un ladrillo, con un poco de cemento", comentó la madre de familia.

Madre de familia pide apoyo para reconstruir vivienda tras fatal incendio

Tras el siniestro, la madre de familia pidió el apoyo del Gobierno del Perú para que se retiren los escombros de las viviendas destruidas y así poder levantar nuevamente sus hogares. En tanto, solicitó que las familias damnificadas sean reubicadas en una zona segura donde no corran el riesgo de sufrir otra tragedia similar.

"Lo que pedimos es un apoyo para que se pueda limpiar esta zona y quizás reubicarnos poco a poco, porque acá hay mucha gente que tiene sus casas y poca la gente que lo necesita. Entonces lo que pedimos es que se haga una limpieza total, sacar todo, todos los escombros y que se pueda acomodar esto", señaló.

Notas relacionadas
Incendio en Pamplona Alta EN VIVO, hoy: más de 750 personas afectadas tras fatal incendio en San Juan de Miraflores

Incendio en Pamplona Alta EN VIVO, hoy: más de 750 personas afectadas tras fatal incendio en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025