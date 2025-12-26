Arequipa: sindicatos de Coca-Cola y Cerro Verde mantienen protestas por reclamos laborales

Este 26 de diciembre, los sindicatos de trabajadores de Coca-Cola y la minera Cerro Verde se movilizaron en Arequipa, exigiendo el cumplimiento de demandas laborales. Una de las protestas ocurrió en una de las vías de ingreso a la Ciudad Blanca, generando molestias entre los transportistas que llegaban y salían.

En el caso de Coca-Cola, la protesta es de los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Embotelladora Corporación Lindley (Sinatrel). Informaron que protestan desde abril último y que algunos puntos de su pliego de reclamos aún no han sido resueltos.

Sus representantes enfatizaron que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha reconocido la legalidad y procedencia de la huelga. La medida de lucha es a nivel nacional.

“Estamos en una negociación colectiva desde abril: pasamos por la conciliación y ahora estamos en huelga. De los 39 puntos, algunos fueron solucionados, pero aún no el aumento salarial. La empresa no mueve los números. Hay discriminación: hay sindicatos a los que les aumentaron 7 soles y nosotros seguimos con 5. Nos sentimos discriminados”, expresó un vocero y trabajador de la embotelladora mientras marchaba con sus compañeros por la plaza España, en el centro de Arequipa.

Se calcula que cerca de 800 trabajadores se mantienen en pie de lucha a nivel nacional. En Trujillo, se registraron enfrentamientos menores entre la Policía y manifestantes.

Obreros de minera en protesta

Por otro lado, el panorama es similar respecto a los trabajadores de la minera Cerro Verde. Iniciaron con plantones frente a las oficinas de la empresa, pero aseguran que no obtuvieron respuestas. Son alrededor de 1,500 trabajadores, quienes denuncian deficiencias en las condiciones de seguridad y salud laboral.

“El sector minero es de alto riesgo por los equipos que se manejan. Hemos detectado que en el área de relaves hay operadores que han estado trabajando diez años con el torso torcido. Queremos una zona de descanso, porque trabajamos doce horas, más dos horas de ida y dos de retorno”, señaló un dirigente y trabajador de Cerro Verde.

Asimismo, el secretario general del sindicato, César Fernández, cuestionó las afirmaciones de la minera que asegura que cumplen con los lineamientos y políticas de seguridad.

"Julia Torreblanca (vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde) mencionó ante la Bolsa de Valores de Lima que la minera cumple con todos los lineamientos y políticas de seguridad, pero nosotros hemos evidenciado que no es así”, manifestó Fernández.

El sindicato de Cerro Verde anunció que seguirá con las protestas en las vías, aunque precisó que solo se desplazarían por un carril para no perjudicar el tránsito.