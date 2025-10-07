Un joven identificado como Carlos Marcelo Lupuche Carrera, de 22 años, desapareció el pasado domingo 5 de octubre de 2025 tras ingresar al mar en la playa León Dormido, ubicada en el distrito de San Antonio, provincia de Cañete. Desde ese día, su familia y amigos mantienen una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Según versiones de los testigos, el joven se encontraba acampando con un grupo de ocho amigos cuando decidió ingresar al mar y no logró salir. A pesar de los esfuerzos iniciales por ubicarlo, hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cinco crímenes en las últimas 24 horas

Familiares piden reforzar operativos de búsqueda

Los familiares de Lupuche Carrera han solicitado la colaboración de los vecinos, pescadores y rescatistas de la zona, así como mayor apoyo de la Capitanía de Puerto, con el fin de intensificar los trabajos de rastreo marítimo y costero. Asimismo, pidieron que se investiguen las circunstancias del incidente, a fin de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y si existieron factores que dificultaron el rescate inmediato.

"Hubo un tiempo de espera prolongada para que lleguen los policías, pues como era domingo no había atención. En el lugar del incidente había ocho personas y lo curioso es que él practicaba surf y conocía el mar y es raro que desaparezca porque era deportista y era bastante fuerte", menciona el padre del desaparecido a La República.

Aseguró que su hermana quiso llegar al lugar, pero por el paro de transportistas no pudo llegar el día de la desaparición. Al día de hoy aseguran que son pocas las unidades de búsqueda que operan para encontrar el cuerpo y que las autoridades no han brindado la ayuda necesaria.

“Lo extraño demasiado, era un chico lleno de vida y sueños. Solo pedimos que lo encuentren y que se haga justicia. Que Dios toque los corazones de quienes puedan ayudar”, expresó entre lágrimas su hermano.

Continúa el pedido de apoyo ciudadano

La familia del joven ha compartido todos los canales de comunicación posible para recibir cualquier información que contribuya a la ubicación del cuerpo. En tanto, las autoridades locales y equipos de rescate continúan trabajando en el área, aunque las condiciones del mar han dificultado las labores en los últimos días.

Se espera que en los próximos días se tenga mayores resultados para darle una debida sepultura al cuerpo del joven.