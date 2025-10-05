HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cinco crímenes en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 4 de octubre iban 5.402 crímenes, a los cuales se suman cinco víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.407.

Un juez de paz está entre las víctimas de la última jornada. Foto: composición LR.
Un juez de paz está entre las víctimas de la última jornada. Foto: composición LR.

El crimen sigue regando muerte por todo el país: al menos cinco personas más fueron asesinadas durante las últimas 24 horas en Lima, Callao y las regiones de Áncash y Puno. Los crímenes ocurrieron contra transportistas e incluso un juez de paz, este último acribillado en la provincia de Cañete.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.407 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Asesinan a conductor de transporte público durante su jornada en San Juan de Miraflores

El conductor de nacionalidad venezolana Daniel José Cedeño Alfonzo (40) fue asesinado a balazos la noche del sábado mientras trabajaba en una unidad de transporte público en San Juan de Miraflores, Lima. Fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, pero llegó sin vida según confirmaron fuentes del centro médico.

El ataque ocurrió en plena jornada laboral y es investigado por la Policía Nacional como un posible caso de sicariato. El crimen ha generado conmoción entre los gremios del transporte y la comunidad local.

Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional del Transporte, informó que el gremio adoptará medidas de protesta pacífica ante cada hecho de violencia que afecte a sus trabajadores, exigiendo mayor seguridad en las calles.

Asesinan a joven dentro de su camioneta en La Perla

Un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado a balazos esta madrugada mientras descansaba dentro de su camioneta, estacionada en la cuadra 9 de la avenida La Paz, cruce con el jirón Brasil, en el distrito de La Perla, Callao.

Según testigos, dos sicarios a bordo de una motocicleta se aproximaron al vehículo y dispararon al menos diez veces por la ventana del conductor, hiriendo gravemente a la víctima. Aunque fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, los médicos solo pudieron confirmar su muerte.

Familiares señalaron que el joven había trabajado como sereno del distrito antes de dedicarse a otras actividades. El caso está en manos de la Depincri Callao, que ya revisa cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

Acribillan a juez de paz mientras manejaba su vehículo en Cañete

El juez de paz Jorge Fernández Sánchez (48) murió acribillado la tarde del sábado mientras manejaba su vehículo en el distrito de Quilmaná, provincia de Cañete, región Lima. El hecho ha generado consternación entre los vecinos de Quilmaná, pues el juez era reconocido como un dirigente local.

El crimen ocurrió cerca de las 4 p.m. en el sector de Maracuyá, por donde Jorge Fernández conducía su automóvil, entonces fue interceptado por desconocidos quienes dispararon repetidas veces. El juez falleció de manera instantánea dentro del automóvil.

Las investigaciones están a cargo del Distrito Fiscal de Cañete. Vecinos de la zona sostienen que detrás del asesinato estarían traficantes de terrenos.

Transportista desaparecido es hallado sin vida y maniatado en Puno

Un transportista que estaba desaparecido desde el último jueves fue hallado sin vida en la provincia de Azángaro, región Puno. Todo apunta a que la víctima fue asaltada y luego asesinada, pues su cuerpo presentaba signos de violencia y estaba maniatado, además hasta ahora no se encuentra su unidad vehicular.

La víctima fue identificada como Fredy Turpo Mamani (37), quien era conductor de la empresa de transportes Melgarino. Su desaparición ocurrió la noche del jueves 2 de octubre tras realizar un servicio al sector de Asillo en Azángaro, luego dejó de responder las llamadas. Su cuerpo fue ubicado a tarde del sábado 4 de octubre a orillas de la laguna Altagracia en la provincia de Azángaro.

Según sus familiares, laboraba hace diez años como transportista y no tenía problemas con nadie. Mientras tanto, se sigue en la búsqueda de la unidad vehicular.

Hombre muere baleado en calle de Chimbote

Un hombre identificado como Bartolomé Sinio Jara Trujillo (65) murió baleado la tarde del 4 de octubre en la ciudad de Chimbote, provincia de Santa, región Áncash. La víctima fue ultimada cuando se hallaba al volante de su camioneta.

Según informaron medios locales, el crimen ocurrió cerca de las 4 p.m. en la calle Mariano Melgar, en el pueblo joven Dos de Mayo, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta alcanzaron a Bartolomé Jara y le dispararon varias veces. El cuerpo de la víctima quedó dentro del vehículo.

Las investigaciones apuntan a una presunta venganza, pues se conoció que Bartolomé Jara en 2022 fue intervenido por la venta de drogas, además era cuñado del delincuente conocido como 'Dany Caracha'.

