Sociedad

Manifestantes se congregan en Embajada de Ecuador y frente al Congreso ante moción de vacancia contra Dina Boluarte

Manifestantes se agrupan en la Embajada de Ecuador en San Isidro y frente al Congreso de la República en medio de la votación de la moción de vacancia contra Dina Boluarte.

Manifestantes bloquean vía frente a Embajada de Ecuador por presunto asilo político de presidenta Dina Boluarte
Manifestantes bloquean vía frente a Embajada de Ecuador por presunto asilo político de presidenta Dina Boluarte | Foto: Francisco Erazo/LR

La población se moviliza. Un grupo de manifestantes bloquea la vía frente a la Embajada de Ecuador, en el distrito de San Isidro, tras los rumores sobre un presunto asilo político solicitado por la presidenta Dina Boluarte, quien enfrenta uno de los momentos más críticos de su gestión: cuatro mociones de vacancia derivadas de la suma de diligencias concluidas tras el atentado contra el grupo Agua Marina durante un concierto en Chorrillos el último miércoles 8 de octubre.

La movilización espontánea congrega decenas de personas con carteles de protesta, música y rostros pintados, quienes responden a la creciente inestabilidad política y la crisis de inseguridad. Los carteles dicen: "No al asilo", "Nos gobierna la vergüenza" y "Afuera los corruptos", mientras los manifestantes expresan su descontento ante la posibilidad de que la presidenta eluda la crisis política refugiándose en la legación ecuatoriana, a pesar de que horas antes Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, expresara a los medios su rechazo a estas versiones.

lr.pe
Decenas de personas se movilizan en San Isidro en protesta contra Dina Boluarte. Foto: Francisco Erazo

Decenas de personas se movilizan en San Isidro en protesta contra Dina Boluarte. Foto: Francisco Erazo

Manifestantes bloquean vía frente a Embajada de Ecuador. Foto: Francisco Erazo

Manifestantes bloquean vía frente a Embajada de Ecuador. Foto: Francisco Erazo

Autoridades refuerzan seguridad ante manifestación. Foto: Francisco Erazo

Autoridades refuerzan seguridad ante manifestación. Foto: Francisco Erazo

Ante la movilización, las autoridades redoblan la seguridad para prevenir desórdenes y controlar el acceso al local diplomático, pues los manifestantes intentaban bloquear los ingresos para impedir un eventual ingreso de Boluarte a la sede ecuatoriana. La llegada de la policía antimotines derivó en un cerco humano por parte de los manifestantes frente a la embajada.

Manifestantes protestan frente al Congreso mientras se cita a Dina Boluarte por moción de vacancia

Al frente del Congreso de la República, en la avenida Abancay, en el Centro de Lima, aproximadamente 40 personas se congregaron para expresar su rechazo contra la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes portaban banderas que representan a la Generación Z, así como banderas del Perú y carteles con frases como "Vacancia ya" y "Fuera Dina". Ante ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) colocó barreras para resguardar la zona, mientras el tránsito continúa de manera fluida en esta importante avenida.

Mientras tanto, en el Legislativo se aceptaron las mociones de censura (aprobado con 113 votos a favor) y se ha citado a Dina Boluarte al Congreso para las 11:30 a.m., con el fin de continuar el procedimiento. La presidenta tiene derecho a presentar su defensa personalmente ante el pleno o a través de un abogado.

lr.pe

Refuerzan la seguridad en la residencia de Dina Boluarte ante tensión política

Las autoridades incrementaron las medidas de seguridad en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en Surquillo, con un operativo que incluye al Grupo de Intervenciones Rápidas y cerca de 30 efectivos adicionales, que se suman a los escoltas presidenciales habituales.

Este refuerzo, que ha provocado el cierre parcial de la cuadra donde reside junto a su hijo, se realiza siguiendo los protocolos de protección en situaciones de alta tensión política. Las fuentes oficiales no han reportado amenazas directas, y los medios de comunicación fueron reubicados a una cuadra de distancia para garantizar su seguridad.

Si vacan a Dina Boluarte, ¿quién asumirá la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, la Constitución establece que, ante la ausencia de ambos vicepresidentes, el cargo recaerá en el presidente del Congreso, actualmente José Jerí (Somos Perú). Jerí asumiría la presidencia interina y tendría la obligación de convocar a elecciones, aunque las generales ya están programadas para abril de 2026. En caso de que Jerí renuncie, el Congreso elegiría a un nuevo titular de la Mesa Directiva, quien asumiría la presidencia hasta los comicios.

José Jerí ha estado alineado con las fuerzas predominantes del Parlamento y apoyó tanto la vacancia de Pedro Castillo como al actual Ejecutivo. A nivel personal, fue investigado por presunta violación sexual, aunque la Fiscalía Suprema archivó el caso en agosto de 2025.

