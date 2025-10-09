Los recientes ataques a mano armada, asesinatos y extorsiones que no solo han afectado al gremio de transportistas, sino también a orquestas musicales como Agua Marina, ha ocasionado que la ciudadanía exija medidas efectivas para frenar esta ola de violencia. Ante ello, Miguel Palomino, Héctor Vargas y Walter Carrera, representantes de Asociación Nacional de Conductores, Coordinación de Transporte Urbano y Asotrani, respectivamente, fueron invitados al Congreso para debatir las medidas que se ejecutarán en defensa de la vida.

Sin embargo, luego de esperar alrededor de 3 horas, los representantes no fueron recibidos a la cita programada para las 8 a. m. del jueves 9 de octubre. Por ello, la molestia generada en los transportistas deslizó la posibilidad de que acaten un paro nacional para este viernes 10 de octubre. Sin embargo, los dirigentes enfatizaron que primero se reunirán para evaluar la medida que tomarán, ya que consideran que fueron ignorados, pese a recibir una invitación oficial por parte del presidente del Congreso, José Jerí.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Sector de transportistas evalúa convocar un paro nacional tras no ser recibidos en el Congreso

¿Habrá paro de transportistas este 10 de octubre?

De acuerdo a lo mencionado por Miguel Palomino, Héctor Vargas y Walter Carrera, no hay un acuerdo oficial para convocar un paro de transportistas para este viernes 10 de octubre. Sin embargo, Palomino precisó a La República que se reunirán este sábado 11 de octubre con todos los gremios para determinar cuándo la fecha exacta del nuevo paro nacional.

"Todavía no hay nada programado", sostuvo Walter Carrera, representante de Asotrani, quien también aseguró que tanto él como Vargas y Palomino consideran que fueron discriminados al llegar al Congreso. "Nosotros siempre nos hemos manifestado desde septiembre del 2024 hasta julio del 2025 en defensa de la vida", acotó.

Del mismo modo, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, aseguró que a la reunión a la que fueron invitados solo se dejó pasar a los representantes de los Corredores Complementarios y que no respaldan las decisiones tomadas en dicha reunión. "Los transportistas que ingresaron no han ido con la idea de defender la vida. Sus intereses han sido otros, lo cual desvirtúa la solicitud de una mesa de trabajo permanente", precisó tras aclarar que este 10 de octubre no hay ninguna movilización programada oficialmente.

Gremios de transportistas fragmentados

Asimismo, el sector de transportistas que no ingresó a la reunión en el Congreso aseguró que no respaldan a Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, y que tampoco los representa. "Ellos representan al empresariado, no a los trabajadores. Anunciamos que vamos a declararlo persona no grata dentro del sector transporte", precisó Walter Carrera.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.