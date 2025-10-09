Atentado contra Agua Marina: PNP refuerza seguridad en inmuebles de la familia Quiroga en Piura

Reforzarán el patrullaje en Sechura, donde los hermanos Quiroga tienen tus inmuebles. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República

Reforzarán el patrullaje en Sechura, donde los hermanos Quiroga tienen tus inmuebles. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República

Tras el atentado contra la agrupación Agua Marina, en Lima, el comisario de Sechura (Piura), Milton Barrón, informó que tras una reunión con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de esta jurisdicción, se dispuso reforzar el patrullaje en el sector, con especial énfasis en los inmuebles ligados a la familia Quiroga Querevalú.

"Ellos son de esta provincia, tienen aquí a todos sus familiares directos (...) A través del plan de seguridad ciudadana tenemos identificados tres inmuebles donde vive parte de la familia, se hará el patrullaje preventivo y el control ciudadano", detalló Barrón.

Cabe señalar que los familiares de las víctimas, identificadas como Manuel y Luis Quiroga, Willy Ruiz y César More se han movilizado hacia la ciudad de Lima para acompañar a los heridos.

Por otro lado, la autoridad policial aclaró que los músicos no han realizado ninguna denuncia por el delito de extorsión en Sechura. No obstante, hace más de dos semanas se hizo público el asalto del que fueron víctimas los familiares de Luis Quiroga, uno de los artistas que resultó herido el día de ayer, miércoles 8 de octubre.

Al respecto, Barrón indicó que tres sujetos forzaron su ingreso al hogar y sustrajeron 30.000 soles. En esa línea, aclaró que aún no se tiene identificados a los atacantes pero que se viene siguiendo el rastro del vehículo en el que huyeron los delincuentes.

Robo en la vivienda del baterista de la agrupación

La madrugada del pasado 23 de septiembre, tres sujetos encapuchados ingresaron a la vivienda de Luis Quiroga, integrante de la agrupación de cumbia Agua Marina, ubicada en pleno centro de Sechura, a menos de una cuadra de la municipalidad provincial.

De acuerdo con lo expuesto por la Policía Nacional, los sujetos recorrieron varios ambientes de la casa y se toparon con dos familiares del intérprete, quienes fueron amenazados y retenidos en una habitación mientras robaban un sobre que contenía 30.000 soles.