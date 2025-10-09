Uno de los dueños de Agua Marina recibió tres impactos de bala y fue llevado al hospital Almenara.. Foto: composiciónLR/YouTube/Difusión

El streamer Luis Flores, más conocido como Fanodric, se refirió a la reciente balacera desatada en el concierto de la agrupación Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, que dejó como saldo un total de cinco personas heridas, incluidos cuatro integrantes de la orquesta. A través de un directo, el creador de contenido lamentó lo ocurrido en la presentación, haciendo énfasis en que los ciudadanos ya no pueden disfrutar de estos espectáculos sin temor a perder la vida.

El atentado ocurre en medio de una crisis social que golpea a Lima, debido a las extorsiones concurrentes que sufren, tanto empresarios como ciudadanos de a pie.

Agua Marina, balacera: ¿qué dijo Fanodric sobre el atentado en el concierto?

El influencer se refirió con mucho pesar a la situación que vivió en el distrito de Chorrillos, en donde cuatro integrantes de Agua Marina y un vendedor fueron heridos tras una balacera. Fanodric comentó acerca del miedo que se está generando por asistir a los conciertos en vivo de agrupaciones peruanas, por motivo de que se han vuelto un gran blanco para los grupos extorsionadores en el último año.

"La gente queriendo distraerse en su feriado, familias, gente de bien, que trabaja, que quiere pasar un rato con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, mira como tienes que estar. Qué país inviable", comentó el creador de contenido.

"Ya la música peruana no la puedes escuchar en vivo porque no sabes cuando puede pasar una vaina así. Qué desgracia", agregó.

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos deja heridos a cinco personas

Una balacera interrumpió el concierto de Agua Marina la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos. Durante la presentación del grupo de cumbia, dos sujetos a bordo de una moto dispararon desde la parte posterior del escenario, dejando cinco heridos: cuatro miembros del equipo musical y un vendedor ambulante. Uno de los propietarios de la orquesta recibió tres impactos de bala y fue trasladado de emergencia al hospital Almenara. Testigos relataron que se escucharon entre 10 y 20 disparos, lo que desató el pánico entre los asistentes.

Las autoridades confirmaron que el evento no contaba con los permisos necesarios para su realización, lo que impidió una adecuada evaluación de riesgos y medidas de seguridad. La Policía Nacional del Perú activó el Plan Cerco en la zona y evacuó a los asistentes. Además, informaron que las cámaras de seguridad del recinto captaron el momento del ataque, y serán clave para identificar a los responsables del atentado.