HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     
Streamers

Fanodric opina sobre la inseguridad por balacera en concierto de Agua Marina: “Qué país inviable”

Tras la balacera desatada en el concierto de Agua Marina, el streamer Fanodric arremetió contra el Gobierno de Dina Boluarte por la falta de seguridad que sufren los ciudadanos que deseen asistir a los eventos musicales en vivo.

Uno de los dueños de Agua Marina recibió tres impactos de bala y fue llevado al hospital Almenara.. Foto: composiciónLR/YouTube/Difusión
Uno de los dueños de Agua Marina recibió tres impactos de bala y fue llevado al hospital Almenara.. Foto: composiciónLR/YouTube/Difusión

El streamer Luis Flores, más conocido como Fanodric, se refirió a la reciente balacera desatada en el concierto de la agrupación Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, que dejó como saldo un total de cinco personas heridas, incluidos cuatro integrantes de la orquesta. A través de un directo, el creador de contenido lamentó lo ocurrido en la presentación, haciendo énfasis en que los ciudadanos ya no pueden disfrutar de estos espectáculos sin temor a perder la vida.

El atentado ocurre en medio de una crisis social que golpea a Lima, debido a las extorsiones concurrentes que sufren, tanto empresarios como ciudadanos de a pie.

PUEDES VER: "El hampa gobierna nuestro Perú": Grupo 5 condena atentando contra Agua Marina y hace urgente llamado a las autoridades

lr.pe

Agua Marina, balacera: ¿qué dijo Fanodric sobre el atentado en el concierto?

El influencer se refirió con mucho pesar a la situación que vivió en el distrito de Chorrillos, en donde cuatro integrantes de Agua Marina y un vendedor fueron heridos tras una balacera. Fanodric comentó acerca del miedo que se está generando por asistir a los conciertos en vivo de agrupaciones peruanas, por motivo de que se han vuelto un gran blanco para los grupos extorsionadores en el último año.

"La gente queriendo distraerse en su feriado, familias, gente de bien, que trabaja, que quiere pasar un rato con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, mira como tienes que estar. Qué país inviable", comentó el creador de contenido.

"Ya la música peruana no la puedes escuchar en vivo porque no sabes cuando puede pasar una vaina así. Qué desgracia", agregó.

PUEDES VER: Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

lr.pe

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos deja heridos a cinco personas

Una balacera interrumpió el concierto de Agua Marina la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos. Durante la presentación del grupo de cumbia, dos sujetos a bordo de una moto dispararon desde la parte posterior del escenario, dejando cinco heridos: cuatro miembros del equipo musical y un vendedor ambulante. Uno de los propietarios de la orquesta recibió tres impactos de bala y fue trasladado de emergencia al hospital Almenara. Testigos relataron que se escucharon entre 10 y 20 disparos, lo que desató el pánico entre los asistentes.

Las autoridades confirmaron que el evento no contaba con los permisos necesarios para su realización, lo que impidió una adecuada evaluación de riesgos y medidas de seguridad. La Policía Nacional del Perú activó el Plan Cerco en la zona y evacuó a los asistentes. Además, informaron que las cámaras de seguridad del recinto captaron el momento del ataque, y serán clave para identificar a los responsables del atentado.

Notas relacionadas
Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

LEER MÁS
Golpean a streamer Fanodric en partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

Golpean a streamer Fanodric en partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Fanodric revela a qué se dedicaba antes del streaming deportivo: 'Estaba prohibido'

Fanodric revela a qué se dedicaba antes del streaming deportivo: 'Estaba prohibido'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youtubers critican a Dina Boluarte por pedir que no abran los mensajes de extorsionadores: “No me llega un WhatAssp, me llega una granada”

Youtubers critican a Dina Boluarte por pedir que no abran los mensajes de extorsionadores: “No me llega un WhatAssp, me llega una granada”

LEER MÁS
Curwen recibe beso sorpresa en su cumpleaños, pero era su novia disfrazada: "Se le bajó la presión"

Curwen recibe beso sorpresa en su cumpleaños, pero era su novia disfrazada: "Se le bajó la presión"

LEER MÁS
Zaca TV sorprenden al explicar la verdadera razón del por qué no hablaron sobre el paro de transportistas en su programa: "Es una falta de respeto"

Zaca TV sorprenden al explicar la verdadera razón del por qué no hablaron sobre el paro de transportistas en su programa: "Es una falta de respeto"

LEER MÁS
Mario Irivarren arremete contra el Gobierno y apoya el Paro de Transportistas: “¿Tan podrido está el sistema?”

Mario Irivarren arremete contra el Gobierno y apoya el Paro de Transportistas: “¿Tan podrido está el sistema?”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Streamers

Youtubers critican a Dina Boluarte por pedir que no abran los mensajes de extorsionadores: “No me llega un WhatAssp, me llega una granada”

Curwen recibe beso sorpresa en su cumpleaños, pero era su novia disfrazada: "Se le bajó la presión"

Zaca TV sorprenden al explicar la verdadera razón del por qué no hablaron sobre el paro de transportistas en su programa: "Es una falta de respeto"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025