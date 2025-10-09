HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Cantante de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

Armonía 10 detuvo su show en Piura para anunciar que uno de sus integrantes tuvo que abandonar el escenario tras revelarse de que el tecladista de Agua Marina fue herido. 

Armonía 10 se enteró del atentado a Agua Marina mientras daban un show en Piura. Foto: Composición LR/TikTok.
Armonía 10 se enteró del atentado a Agua Marina mientras daban un show en Piura. Foto: Composición LR/TikTok.

Agua Marina sufrió un atentado por sicarios, quienes dispararon a matar a los integrantes de la popular agrupación de cumbia mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, la noche del miércoles 9 de octubre. Según la policía, cuatro miembros del grupo resultaron heridos.

A esa misma hora, en Piura, Armonía 10 también se presentaba, pero su show se interrumpió cuando uno de sus integrantes se enteró del ataque en Lima contra Agua Marina y abandonó el concierto. Esto ocurrió porque uno de los heridos, César More Nizama (51 años), tecladista del grupo y quien recibió un impacto de bala en el tórax, era su familiar.

Dina Páucar se quiebra al subir a escenario tras balacera contra Agua Marina: "Tengo un dolor muy grande"

Músico de Armonía 10 deja el escenario tras enterarse de balacera en concierto de Agua Marina

Tras la balacera que sufrieron los integrantes de Agua Marina a manos de dos delincuentes, Armonía 10 detuvo su concierto para solidarizarse con sus colegas. Anunciaron que su timbalista era familiar directo de César More, y por esa razón dejó el escenario.   

“Uno de los integrantes de Agua Marina, de apellido More, es familiar directo de nuestro compañero timbalista, Gian Pierre More; por ello ha tenido que dejar el concierto para sumarse a su familia y conocer las incidencias y pormenores de lo que viene pasando en Lima", expresó el cantante de Armonía 10 mientras los asistentes se mostraban consternados. El músico Dino Sánchez reemplazó al timbalista para continuar con el show.  

Además, no dudaron en exigirle a la presidenta Dina Boluarte que tome cartas en el asunto tras este nuevo ataque. "Es bastante lamentable, sobre todo a nuestra presidenta para que tome cartas en el asunto; lo hemos vivido en carne propia. Todos nos hemos puesto nerviosos”, declaró, mientras pedía al público guardar un minuto de silencio por el atentado que sufrieron sus colegas en Chorrillos.

La Única Tropical se pronuncia tras balacera que sufrió Agua Marina en concierto de Chorrillos: "Basta ya"

¿Cuál es el estado de los cuatro miembros de Agua Marina heridos tras balacera?

Ricardo Villarán, médico del hospital Almenara, aseguró que los cuatro miembros de Agua Marina que recibieron disparos durante un concierto en Chorrillos, se encuentran estables. Se trata de Wilson Ruiz Julca (animador), César More Nizama (tecladista) Manuel Quiroga y Luis Quiroga, quienes están fuera de peligro, aunque todavía permanecen hospitalizados.

"Ellos están bien. Se mantienen estables, preocupados por la salud de sus compañeros, pero bajo monitoreo y hospitalización, sin que su vida haya estado en peligro en ningún momento”, declaró Ricardo Villarán a los medios de comunicación.

